Manoj Jarange Patil: पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते होणारं उद्घाटन तातडीने रद्द करा; जरांगेंचं मुख्यमंत्र्यांना आवाहन, भीमाशंकर वृक्षतोड परिसराची केली पाहाणी

Manoj Jarange Patil Bhimashankar: कर्जत-भीमाशंकर आणि साय डोंगर परिसरात टोरंट पॉवरच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात आलेली आहे. या प्रकल्पाला आणि वृक्षतोडीला सबंध राज्यातून मोठ्या प्रमाणावर विरोध होतानाना दिसून येतोय. त्यातच मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटलांनी बुधवारी या परिसराला भेट दिली..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.यावेळी माध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, सह्याद्रीच्या चारही दिशांवर असणाऱ्या लोकांना एकत्र करा. आज पाली गावावर आणि या डोंगरावर घाव घातला गेला. चारही बाजूच्या गावच्या झाडांवर आणि तुमच्या अस्तित्वार घाव घातला जाईल. आजूबाजूच्या गावच्या लोकांना आताच जागं करा.. तुमच्यातही एकजूट राहू द्या... तरच तुम्ही यशस्वी व्हाल..जरांगे पाटील पुढे म्हणाले की, ही चळवळ टिकली पाहिजे. सरकारने तुम्हाला फोडलं तर कुणीही फुटू नका. तुम्हाला आमिषं दाखवतील, तिकिटं देतो म्हणतील, पण सावध राहा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ३ तारखेला ठेवलेलं उद्घाटन रद्द केलं पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी तसं पत्र दिलं पाहिजे..''इथे जर मोदी उद्घाटनाला आले तर त्यांचे हेलिकॉप्टर उडालं नाही पाहिजे. आपल्या इथे येऊन कुणीही दादागिरी दाखवायची नाही. तसं झालं तर सगळे डोंगरावर चढा, सगळं वादळ उभं करा. सगळ्या वाटा तुम्हाला माहिती आहेत, त्यांना येता येईल पण जाता आलं नाही पाहिजे. महाराष्ट्र तुमच्यासोबत आहे.'' असं आवाहन जरांगे पाटलांनी केलं..'कंपनी असावी तर अशी' कर्मचाऱ्यांना बोनस म्हणून दिली महागडी कार, Video पाहून नेटकरी म्हणाले, 'असं नशीब सगळ्यांचं नसतं'.फूट पडू देऊ नका- जरांगे पाटील''फूट ही अवघड गोष्ट आहे. मी आत्ता आठ-दहा दिवसांपूर्वी एक फूट उघड केली. आता मराठा समाजातले जुने लोकं बाहेर येणार आहेत. जुने-नवे सोबत घेऊन माझ्याविरोधात लोकांना हवा दिली जाईल, माझेच लोक फुटले म्हणून नवी प्रचार केला जाणार आहे.. तुम्ही मात्र एकजूट व्हा आणि लढा उभा करा आम्ही मोठ्या ताकदीने तुमच्यासोबत उभे आहोत. छत्रपती शिवरायांचा सह्याद्री उद्ध्वस्त होता कामा नये. कोकणातल्या सगळ्या पक्षांना आवाहन आहे की, तुमच्या अस्तित्वावर प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यामुळे तुम्ही लोकांसोबत उभं राहिलं पाहिजे.'' असं आवाहन शेवटी जरांगे पाटलांनी केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.