Manoj Jarange Video: फडणवीसांच्या नात्यातील महिला जरांगेंकडे! धनंजय मुंडेंनी त्रास दिल्याचा आरोप

Dhananjay Munde: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नात्यातील एका महिलेला धनंजय मुंडेंनी त्रास दिल्याचं प्रकरण मनोज जरांगे पाटील यांनी बाहेर काढलं आहे. धनंजय मुंडेंच्या त्रासामुळे त्या महिलेच्या पतीचा जीव गेल्याचंही मनोज जरांगे म्हणाले. ते मंगळवारी माध्यमांशी बोलत होते..मंत्रिमंडळातील फेरबदलानंतर धनंजय मुंडेंना मंत्रिपद मिळू शकतं का? याबाबत मनोज जरांगेंना विचारण्यात आलं. त्यावर जरांगे पाटील म्हणाले, धनंजय मुंडेंना मंत्रिपद मिळणार नाही. रक्ताने हात भरलेल्या व्यक्तीला भाजप जवळ करील, असं वाटत नाही. मागे अशी चर्चा झाली त्यामुळेच अजित पवारांचा पक्ष बदनाम झालेला होता..Ajit Pawar Plane Crash: ''ब्लॅक बॉक्सवर आगीचा दुष्परिणाम'', बारामती विमान अपघाताबाबत AAIB कडून स्पष्टीकरण.जरांगे पुढे म्हणाले, आमच्याच लोकांना त्याने (धनंजय मुंडे) घातपाताच्या सुपाऱ्या दिलेल्या आहेत आणि त्यांना स्टँड केलेलं आहे. मी पूर्ण माहिती घेतलीय. त्याने आता माझ्या नादी लागू नये, माझ्याकडे भरपूर मॅटर येत आहेत. त्यातलं एकच सांगतो. आज सकाळी नागपूरवरुन एक महिला माझ्याकडे आली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळच्या नात्यातील ही महिला आहे. हे प्रकरण फडणवीसांना माहितही नसेल..भिवंडी महापालिकेत महापौर-उपमहापौर निवडणुकीची रंगत! महापौरपदावर ९ जणांची दावेदारी, उपमहापौरपदासाठी ६ इच्छुक, पाहा यादी....जरांगे पुढे म्हणाले, नागपूरहून आलेली महिला माझ्याकडे रडत होती. तिचा नवराही याच्या (धनंजय मुंडे) टेन्शनमुळे मृत पावला आहे. इथून पुढे त्याने असले उद्योग बंद केले नाही तर अवघड होईल. असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला. ती महिला कोण होती? तिची तक्रार काय होती? याबाबत लवकरच खुलासा करणार असल्याचं जरांगे पाटील म्हणाले. सध्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची चर्चा सुरु आहे. त्यातच धनंजय मुंडे यांना मंत्रिपद मिळेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येतेय. नुकताच परळीत एक कार्यक्रम झाला. त्यात धनंजय मुंडेंनी मुख्यमंत्र्यांकडे अपेक्षा बोलून दाखवली होती..