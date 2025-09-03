महाराष्ट्र बातम्या

Kunbi Reservation: 'नातेवाईक' म्हणजे कोण? मराठा समाजाच्या ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन राज्यात घमासान

सदरील शासन निर्णयानुसार, जे भूमीहीन आहेत किंवा शेतमजूर आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहीत करण्यात आलेली आहे.
संतोष कानडे
Manoj Jarange Patil: मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी सुलभता यावी, यासाठी राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी केला आहे. यामध्ये सरकारने आरक्षण कसं द्यायचं, याबाबत सांगितलेलंल आहे. मात्र प्रत्यक्षात शासन निर्णयामधील शब्दनिवड, शब्दरचना; यामुळे गोंधळ निर्माण झाला असून या जीआरचे अनेक अर्थ निघत आहेत.

