Maratha Empire Dsecendants : मराठा साम्राज्यातील राजघराण्याचे वंशज फिल्मइंडस्ट्रीमध्ये! मुलगी अभिनेत्री अन् वडील मोठे संगीतकार

घराण्याचा उदय आणि पेशवेकाळातील पराक्रमपटवर्धन घराण्याचे मूळ पुरुष हरिभट पटवर्धन हे कोकणातील गणपतीपुळे जवळच्या कोतवडे गावचे होते. ते पेशव्यांचे आध्यात्मिक गुरु आणि सल्लागार बनले. पुढे त्यांच्या मुलांनीगोविंद हरी, रामचंद्र हरी आणि त्र्यंबक हरी आपल्या तलवारीच्या जोरावर पेशवे दरबारात मोठे नाव कमावले. विशेषतः हैदर अली आणि टीपू सुलतान यांच्याविरुद्धच्या मोहिमांमध्ये पटवर्धनांनी अतुलनीय शौर्य गाजवले. १७ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात पेशव्यांनी त्यांच्या लष्करी सेवेबद्दल त्यांना मिरज आणि आसपासचा भाग जहागीर म्हणून दिला. पुढे याच जहागिरीचे विभाजन होऊन सांगली, मिरज (थोरली व धाकटी), जमखिंडी, कुरुंदवाड आणि तासगाव अशी स्वतंत्र संस्थाने अस्तित्वात आली..सांगली संस्थानाची स्थापना आणि श्रीमंत चिंतामणराव पटवर्धनसांगली हे स्वतंत्र संस्थान म्हणून श्रीमंत चिंतामणराव आप्पासाहेब पटवर्धन यांनी १८०१ च्या सुमारास स्थापन केले. ते अत्यंत दूरदृष्टी असलेले आणि प्रजाहितदक्ष राज्यकर्ते होते. त्यांनी कृष्णा नदीच्या काठी सांगली शहराची रचना केली आणि प्रसिद्ध 'गणपती मंदिर' उभारले, जे आजही सांगलीचे मुख्य आकर्षण आहे. त्यांच्या काळात सांगली हे शिक्षणाचे आणि कलेचे केंद्र बनले. ब्रिटिशांशी तह केल्यानंतरही या घराण्याने आपली स्वायत्तता आणि सन्मान टिकवून ठेवला. या घराण्यातील राज्यकर्त्यांना 'राजा' किंवा 'श्रीमंत' या पदव्यांनी संबोधिले जात असे..संस्थानाचे विलीनीकरण आणि राजघराण्याचा अस्तभारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कोल्हापूरप्रमाणेच सांगली संस्थानानेही भारतीय संघराज्यात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. श्रीमंत चिंतामणराव धुंडीराव पटवर्धन (अप्पासाहेब) हे सांगलीचे शेवटचे सत्ताधारी राजा होते. १९ फेब्रुवारी १९४८ रोजी त्यांनी अधिकृतपणे संस्थानाचे विलीनीकरण केले. विलीनीकरणानंतर 'प्रिव्ही पर्स' (राजभत्ता) रद्द होईपर्यंत त्यांना काही अधिकार होते परंतु लोकशाहीच्या आगमनाने राजकीय सत्ता संपुष्टात आली. मात्र सत्ता गेली तरी पटवर्धन घराण्याचे सामाजिक स्थान आणि जनतेचा त्यांच्याबद्दलचा आदर आजही कायम आहे..विद्यमान वंशज आणि त्यांचे कार्यआज सांगलीच्या राजघराण्याचे वंशज आपल्या ऐतिहासिक वारशाचे जतन करत आधुनिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. श्रीमंत विजयसिंहराजे पटवर्धन हे सध्याचे प्रमुख वंशज आहेत. त्यांचे चिरंजीव श्रीमंत भाग्यसिंहराजे पटवर्धन हे देखील सामाजिक कार्यात आणि कौटुंबिक ट्रस्टच्या कामात सक्रिय असतात. प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेत्री भाग्यश्री पटवर्धन (मैने प्यार किया फेम) या याच राजघराण्यातील कन्या आहेत. हे घराणे सध्या प्रामुख्याने त्यांच्या ट्रस्टद्वारे चालवली जाणारी मंदिरे, शैक्षणिक संस्था आणि सांस्कृतिक उपक्रमांच्या माध्यमातून सांगलीच्या जडणघडणीत योगदान देत आहे.