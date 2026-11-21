Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षण उपसमितीला ओबीसी आरक्षण उपसमितीच्या धर्तीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार द्या, अन्यथा ही समिती बरखास्त करा.. अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने केली आहे. निर्णय घेण्याचे अधिकारच नसतील तर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, अशीदेखील मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने केलीय. शिर्डी येथे मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्यातील समन्वयकांची बैठक पार पडली..आयोजित बैठकीत मराठा आरक्षण उपसमिती बरखास्त करण्याच्या मागणीसह इतर प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार नसून, ते केवळ मुख्यमंत्री आणि मराठा आंदोलन यांच्यातील पोस्टमन म्हणून काम करणार असतील तर त्यांनी तातडीने समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा अशी एकमुखी मागणी या बैठकीत करण्यात आली..यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक किशोर चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचे आंदोलन हे सुरुवातीला मराठवाड्याला समोर ठेवून सुरू झाले होते. मात्र मनोज जरांगे यांनी हे आंदोलन राज्यव्यापी केल्याने मराठवाड्यातील मराठ्यांच्या मागण्या मागे पडल्या. मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्याचा शब्द देऊनही राज्य सरकारने अद्याप बैठक घेतली नाही. हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याअगोदर ही बैठक झाली नाही, तर अधिवेशनादरम्यान मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने आंदोलन छेडण्याचा इशारा चव्हाण यांनी दिला..समन्वयक संजीव भोर म्हणाले, ज्या मागण्या मान्य होऊ शकत नाहीत, अशा मागण्या मनोज जरांगे यांनी मांडल्या.. त्यातून त्यांची अपरिपक्वता दिसून येते. जरांगे समाजातील अभ्यासकांना विचारात घेत नाही त्यांना एकट्यालाच नेता व्हायचे आहे. समाजाची हानी होत असल्याने मराठा क्रांती मोर्चा पुन्हा मैदानात आल्याची प्रतिक्रिया भोर यांनी दिली..शिवसंग्रामच्या प्रमुख ज्योती मेटे म्हणाल्या की, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात मराठ्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. मराठा आरक्षणासह समाजाच्या पुढील भवितव्यासाठी अनेक बाबी आवश्यक आहेत. मागील एक-दीड वर्षांपासून शासन मराठा समाजाच्या विरोधात वातावरण तयार करत असल्याची शंका आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे भवितव्य सुरक्षित राखण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चा पुन्हा सक्रिय झाल्याचं त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.