Maratha History : इटलीत मराठी सैनिकाचा पुतळा का उभारलाय? हिटलरला फोडला होता घाम, रायगडच्या वीर वाघाची विस्मरनात गेलेली कहाणी

दुसऱ्या महायुद्धाच्या रणधुमाळीत, जिथे बलाढ्य देशांचे सैन्य हुकूमशहा हिटलरच्या नाझी सैन्यासमोर गुडघे टेकत होते, तिथे एका २२ वर्षांच्या मराठी तरुणाने अशी काही मर्दुमकी गाजवली की थेट युरोपची भूमी हादरली. ही केवळ एका सैनिकाची गोष्ट नाही, तर सातसमुद्रापार शत्रुला पाणी पाजणाऱ्या एका सह्याद्रीच्या वाघाची शौर्यगाथा आहे. ज्या देशात कधी पाऊलही ठेवलं नव्हतं, त्या देशातल्या एका छावणीत घुसून या वीराने इतिहास लिहिला..तो काळ होता दुसऱ्या महायुद्धाचा. संपूर्ण युरोप हिटलरच्या जुलमी नाझी सैन्याच्या विळख्यात अडकला होता. इटली या देशाला नाझींच्या क्रूर गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी जगभरातून सैन्य एकत्र येत होते. यामध्ये ५० हजारांपेक्षा जास्त भारतीय सैनिकही रणांगणावर उतरले होते. यातच सामील होती 'मराठा लाइट इन्फंट्री'. याच तुकडीत रायगड जिल्ह्यातील माणगावचा एक २२ वर्षांचा तरुण डोळ्यांत आग आणि अंगात छत्रपतींच्या मावळ्यांचे रक्त घेऊन लढत होता. त्यांचे नाव होते नाईक यशवंत घाडगे!.१० जुलै १९४४ चा तो काळजाचा थरकाप उडवणारा दिवस उजाडला. इटलीच्या एका भागात लपून बसलेल्या जर्मन सैनिकांनी अचानक यशवंत घाडगे यांच्या तुकडीवर मशीनगनने बेधुंद गोळीबार सुरू केला. अनपेक्षित झालेल्या या हल्ल्यात घाडगे यांच्या तुकडीतील बरेचसे सैनिक जागीच शहीद झाले. चहुबाजूंनी गोळ्यांचा पाऊस पडत होता. अवतीभवती नजर टाकली तर घाडगे यांच्या लक्षात आले की, आता ते पूर्णपणे एकटे पडले आहेत. पाठीशी ना सैन्य होते ना कोणती मदत. पण मराठ्यांचा हा मावळा मागे हटणाऱ्यांमधला नव्हता. त्यांनी हातात 'टॉमी गन' घेतली आणि एकट्यानेच संपूर्ण जर्मन छावणीवर चाल करून गेले..एकापाठोपाठ एक शत्रूचा खात्मा करत यशवंत घाडगे पुढे सरसावत होते. पण अचानक एक मोठा पेच निर्माण झाला; त्यांच्या बंदुकीतील गोळ्या आणि हातातील बॉम्ब संपले. अशा कठीण प्रसंगी कोणताही सामान्य माणूस हार मानला असता, पण घाडगे यांच्या डोक्यात फक्त आणि फक्त विजयाचेच भूत स्वार होते. .त्यांनी मागचा-पुढचा कोणताही विचार न करता बंदुकीचा मागचा भाग (दस्ता) हातात घेतला आणि त्या जड लाकडी दस्तानेच शत्रू सैनिकांचे डोके फोडण्यास सुरुवात केली. एका अंदाजानुसार त्यांनी एकट्याने जवळपास १०० नाझी सैनिकांना यमसदनास पाठवले. घाडगे यांच्या या रौद्ररुपाने जर्मन छावणीत पळापळ झाली आणि अखेर त्यांच्या तुकडीने त्या छावणीवर झेंडा फडकवून विजय मिळवला..पण नियतीच्या मनात काही वेगळेच होते. विजय अगदी समोर असताना बंकरमध्ये लपून बसलेल्या एका कपटी जर्मन सैनिकाने मागून यशवंत घाडगे यांच्यावर गोळी झाडली. अवघ्या २२ वर्षांचा हा वाघ तिथेच रणांगणावर कोसळला आणि शहीद झाला. त्यांच्या या अचाट पराक्रमाची दखल घेऊन ब्रिटन सरकारने त्यांना लष्करातील सर्वोच्च 'व्हिक्टोरिया क्रॉस' हा पुरस्कार देण्यात आला..विशेष म्हणजे, ज्या इटली देशासाठी ते लढले, तिथल्या जनतेने या मराठी वीराचे उपकार कधीच विसरले नाहीत. आजही इटलीमध्ये नाईक यशवंत घाडगे यांचा भव्य पुतळा दिमाखात उभा आहे आणि त्यांच्या सन्मानार्थ इटली सरकारने एक विशेष पोस्टकार्ड देखील जारी केले आहे. युरोपच्या भूमीत उमटलेला हा मराठी पाऊलखुणांचा इतिहास आजही प्रत्येक भारतीयाची छाती अभिमानाने फुगवणारा आहे.