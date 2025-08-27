Manoj Jarange: मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची तातडीची बैठक

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा 'चलो मुंबई'ची हाक दिली आहे. बुधवार, दि. २७ ऑगस्ट रोजी जरांगे पाटलांसह लाखो मराठा बांधवांनी अंतरवली सराटी येथून मुंबईकडे कूच केली. मुंबईत आझाद मैदानावर जरांगे पाटलांचं आंदोलन होणार आहे..दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची उद्या बैठक होणार आहे. सरकारच्या भूमिकेसंदर्भात आणि ओबीसींचं आरक्षण वाचवण्यासाठी दुपारी एक वाजता बैठक बोलावण्यात आल्याचं सांगण्यात आलेलं आहे. या बैठकीतून ओबीसी समाज काय भूमिका घेतो, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे. नागपूर येथे बबनराव तायवाडे यांच्या राहत्या घरी ही बैठक पार पडणार आहे..दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी बुधवारी हजारो गाड्या आणि लाखो मराठा बांधवांसह मुंबईकडे कूच केली आहे. सरकारने जरांगे पाटलांच्या आंदोलनासाठी केवळ एक दिवसाची परवानगी दिलेली आहे. शिवाय गाड्या आणि आंदोलांच्या संख्येबाबतही निर्बंध आणलेले आहेत..असं असलं तरी मनोज जरांगे पाटील आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. मुंबईतल्या आझाद मैदानामध्ये ते आंदोलन करतील. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. याशिवाय हैदराबाद गॅझेट, औंध गॅझेट, बॉम्बे गॅझेट लागू करण्याची त्यांची मागणी आहे. सरकार या सगळ्या मागण्या पूर्ण करणार का, यात नेमका कुठला तोडगा निघणार, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.