Manoj Jarange: मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची तातडीची बैठक

OBC Reservation: मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची उद्या बैठक होणार आहे.
Maratha Reservation: मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा 'चलो मुंबई'ची हाक दिली आहे. बुधवार, दि. २७ ऑगस्ट रोजी जरांगे पाटलांसह लाखो मराठा बांधवांनी अंतरवली सराटी येथून मुंबईकडे कूच केली. मुंबईत आझाद मैदानावर जरांगे पाटलांचं आंदोलन होणार आहे.

