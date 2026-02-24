Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाबाबत मोठी अपडेट! कुणबी प्रमाणपत्र वाटपासाठी समिती स्थापन

Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मुंबईत आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी एक शासन आदेश काढत हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र मागच्या सहा महिन्यांमध्ये अत्यल्प प्रमाणपत्र वाटप झाल्याने समाजातून नाराजी व्यक्त होत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनीही विखे पाटलांकडे नाराजी बोलून दाखवली होती. त्यानंतर आता सरकारने एक समिती स्थापन केलीय..हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय होऊन तब्बल सहा महिन्यांतरही अल्यल्प प्रमाणपत्र वाटप झालेले आहेत. त्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाच्या अनुषंगाने सरकारने कार्यपद्धती ठरवण्याचे निश्चित केले आहे. आजवर कार्यपद्धती ठरवली नसल्याने अर्ज कमी येत होते आणि प्रमाणपत्र वाटप कमी झाले याची कबुली सरकारने 20 फेब्रुवारीला काढलेल्या आदेशात दिली आहे..GeoSpy AI: नवीन एआय! फोटो कुठे काढला, त्याची माहिती देणार! गोपनियतेबद्दल जगभरातून शंका.राज्य सरकारने आता एक नवी समिती स्थापन केली असून या समितीला कार्यपद्धती ठरवण्याचे अधिकार दिले आहेत. संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या देखरेखेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आलीय. ही समिती कार्यपद्धती ठरवेल आणि त्यानंतर राज्य सरकार त्याला मंजुरी देईल. मगच प्रमाणपत्र वाटपाला वेग येण्याची शक्यता आहे. मराठवाडा विभागाचे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी समिती स्थापन करण्यासंबंधीची माहिती दिली..तुम्हाला कोणत्या बातम्या वाचायला आवडतात? एक मिनिटाचा हा सर्वे फॉर्म भरून आम्हाला नक्कीच सांगा.इथे भरा: https://3ofmdvm6sbw.typeform.com/to/v7pynEzq.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.