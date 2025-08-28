महाराष्ट्र बातम्या

Devendra Fadnavis: ''आंदोलन नेमकं का होतंय हे मला कळत नाहीये'' मराठा आरक्षण लढ्यावर फडणवीसांची अनोखी प्रतिक्रिया

Maratha Reservation: राज्यभरातून हजारो आंदोलक मुंबईत दाखल होणार आहे. आंदोलक मुंबईच्या वेशीवर आहेत. अशा परिस्थितीत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक अनाकलनीय विधान केलं आहे.
Manoj Jarange On Devendra Fadnavis
Manoj Jarange On Devendra Fadnavis
संतोष कानडे
Updated on

Maratha Reservation: मराठा आंदोलकांनी बुधवारी मुंबईच्या दिशेने कूच केली आहे. शुक्रवारी आंदोलक मुंबईतल्या आझाद मैदानात दाखल होतील. शनिवारी सकाळपासून मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील हे उपोषण सुरु करणार आहेत. सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी आणि मराठा समाजाच्या इतर मागण्यासाठी हे आंदोलन पार पडणार आहे.

Devendra Fadnavis
Maratha Reservation
Manoj Jarange Patil

