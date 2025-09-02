महाराष्ट्र बातम्या

Maratha Reservation : ‘सीएसएमटी’, वाशी येथील स्थानकात कार्यकर्ते रुळांवर; मराठा आंदोलनाने लोकलसेवा विस्कळित

Mumbai Local Delay : मुंबईत मराठा आंदोलनामुळे सीएसएमटी आणि वाशी स्थानकांवर लोकल सेवेवर परिणाम होऊन प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागले.
Maratha Reservation
Maratha Reservation Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाचा फटका सोमवारी मुंबईकरांना बसला. ‘सीएसएमटी’ आणि वाशी स्थानकात आंदोलक अचानक रुळावर उतरले. ‘एक मराठा, लाख मराठा’च्या घोषणाबाजीसह आंदोलकांनी लोकल वाहतूक रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे उपनगरी रेल्वे सेवेला (लोकल) २० ते २५ मिनिटांचा विलंब सहन करावा लागला.

Loading content, please wait...
Maratha Reservation
Maratha reservation case
maratha community reservation
maratha grant karnatak
Mumbai Pune transport update
local train service disruption
Maratha reservation protest
Mumbai march August 29
Mumbai OBC leaders protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com