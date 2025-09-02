Maratha Reservation : आमची उपासमार केली, पण आज ताजसमोर आम्ही जेवणावळी घालतोय! ताज हॉटेल समोरील रस्त्यावर जेवण वाटपासाठी गाड्यांची रांग

महाराष्ट्र बातम्या

Maratha Morcha News : मराठा आरक्षणासाठी आलेल्या आंदोलकांना पहिल्या दिवशी उपाशी ठेवण्यात आले, पण आज त्यांनी ताज हॉटेलसमोर हजारोंना अन्नदान करत माणुसकीचं मोठं उदाहरण ठेवलं.
मुंबई : आरक्षणासाठी मुंबईत आलेला गरजवंत मराठा समाजाची सरकारने पहिल्याच दिवशी येथील हॉटेल, खाद्य पदार्थांचे स्टॉल बंद ठेवून आमची उपासमार केली. पण सरकारने आम्ही येथे हौस म्हणून जेवायला आलो नाही, तर आरक्षणासाठी आलोय, आम्हाला तुम्ही एक दिवस उपाशी ठेवले, पण आज आम्ही पंचतारांकित ताज हॉटेल समोरच येथील गोरगरिबांसह आंदोलकांसाठी जेवणावळी घालतोय. कोण जेवण घेतोय हे आम्ही पाहत नाही, तर त्याला लागलेली भूक जाणत आहोत. त्यामुळे कितीही लोकं आली तरी जेवण कमी पडू देणार नाही असा दांडगा उत्साह आज ताज हॉटेलच्या रस्त्यावर दिसला.

