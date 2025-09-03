महाराष्ट्र बातम्या

Maratha Reservation: आरक्षण आंदोलनावेळी विनोद पाटील खरंच ताज हॉटेलमध्ये होते का? विखेंना पाटलांचं उत्तर

Vinod Patil: ''सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक केलेली असून ही केवळ एक माहितीपुस्तिका आहे. यातून टाचणीएवढादेखील फायदा होणार नाही. एकही ओबीसी प्रमाणपत्र जीआरमुळे मिळणार नाही.''
vinod patil
vinod patilesakal
संतोष कानडे
Updated on

Radhakrishna Vikhepatil: मराठवाडा विभागातील मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावं, यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू केलं आहे. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतर काही काळ मराठवाड्याचा भूप्रदेश निजामाच्या राजवटीखाली होता. त्यामुळे निजाम दप्तरी असलेल्या नोंदींना महत्व आहे. तेच दस्तावेज राज्य सरकारने स्वीकारलेलं आहे.

Loading content, please wait...
Maratha Reservation
Vinod Patil
Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange leadership

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com