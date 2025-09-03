Maratha Reservation: आरक्षण आंदोलनावेळी विनोद पाटील खरंच ताज हॉटेलमध्ये होते का? विखेंना पाटलांचं उत्तर

Radhakrishna Vikhepatil: मराठवाडा विभागातील मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावं, यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू केलं आहे. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतर काही काळ मराठवाड्याचा भूप्रदेश निजामाच्या राजवटीखाली होता. त्यामुळे निजाम दप्तरी असलेल्या नोंदींना महत्व आहे. तेच दस्तावेज राज्य सरकारने स्वीकारलेलं आहे..हैदराबाद गॅझेटियर लागू झाल्यानंतर विनोद पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. विनोद पाटील हे स्वतंत्र मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईचे याचिकाकर्ते आहेत. ते म्हणाले की, हैदराबाद गॅझेटसंबंधी सरकारने काढलेल्या जीआरमधून मराठा समाजाला नवीन काहीही मिळालेलं नाही..Crime News : नाशिकमध्ये १० घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस; सराईत गुन्हेगार जेरबंद.विनोद पाटील पुढे म्हणतात, सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक केलेली असून ही केवळ एक माहितीपुस्तिका आहे. यातून टाचणीएवढादेखील फायदा होणार नाही. एकही ओबीसी प्रमाणपत्र जीआरमुळे मिळणार नाही. असं म्हणत विनोद पाटलांनी सरकारवर आणि राधाकृष्ण विखे पाटलांवर नाराजी बोलून दाखवली..राधाकृष्ण विखे पाटील हे मराठा आरक्षणसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे विखे पाटलांनी विनोद पाटलांचा चिमटा काढला ते म्हणाले मराठा आरक्षण आंदोलन सुरु होतं, तेव्हा विनोद पाटील कुठे होते? ते ताज हॉटेलमध्ये जाऊन झोपले होते..Pune Crime : देखावे पाहण्यासाठी आलेल्या एकाची रिक्षा चोरीला; शनिवारवाडा परिसरातील घटना.विनोद पाटलांचं विखेंना उत्तरराधाकृष्ण विखे पाटलांना विनोद पाटलांनी उत्तर दिलं. ते म्हणाले, आंदोलनाच्या काळामध्ये मी कुठे होतो, हे त्यांनी सांगावं, तो त्यांचा अधिकार आहे. मी गणपती मंडळात होतो. विखे पाटलांना माझ्यावर बोलण्याचा अधिकार आहे. मराठा समाजाची सुसंस्कृतपणाची संस्कृती आहे. शरद पवार असतील, विखे पाटील असतील हे सुसंस्कृत नेते आहेत. परंतु त्यांनी माझ्या हैदराबाद गॅझेट संदर्भातल्या मूळ प्रश्नाचं त्यांनी उत्तर द्यावं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.