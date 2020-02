हैदराबादमधील मराठी महाविद्यालय होणार बंद

मुंबई - महाराष्ट्राने देशातील प्रत्येक भाषेला मानाचे पान दिले. परंतु, महाराष्ट्राच्या शेजारील राज्यातच मराठी पोरकी झाली आहे. तेलंगण सरकारची सापत्न वागणूक आणि महाराष्ट्र सरकारच्या उदासीनतेमुळे हैदराबाद येथील एकमेव मराठी महाविद्यालय बंद होण्याची वेळ आली आहे. कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा आणि तेलंगण या राज्यांत मराठी भाषा जपण्यासाठी काही संस्था आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. हैदराबाद येथील मराठी साहित्य परिषदेच्या तेलंगण राज्य विभागामार्फत मराठी महाविद्यालय चालविले जाते. या महाविद्यालयात बी. ए.पर्यंत मराठी विषयाचे शिक्षण दिले जाते. विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत शिक्षकांच्या वेतनाचे अनुदान या महाविद्यालयाला मिळते. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप बी. ए.पर्यंत विनामूल्य शिक्षण देणाऱ्या या महाविद्यालयातील १० अध्यापक मागील १० वर्षांत निवृत्त झाले. या वर्षी चतुर्थ श्रेणीतील एका कर्मचाऱ्यासह काही शिक्षकांची बदली सरकारी महाविद्यालयात करण्यात आली. त्यामुळे आता एकच शिक्षक राहिला असून, विद्यार्थ्यांची संख्याही २५० ते ३०० वरून ३५ ते ४० वर आली आहे. याबाबत विनंती करूनही तेलंगण सरकारने कोणतीही मदत केली नाही, अशी व्यथा साहित्य परिषदेच्या अध्यक्षा विद्या देवधर यांनी व्यक्त केली. निवृत्त शिक्षक महाविद्यालयात येऊन शिकवतात. सरकारने मदत केली नाही, तर पुढील दोन वर्षांत महाविद्यालय बंद करण्याची वेळ येईल. ही परिस्थिती आम्ही महाराष्ट्र सरकारपर्यंत पोचवली; पण सहकार्य मिळाले नाही. त्यामुळे या वर्षी अकरावी आणि बी. ए. प्रथम वर्षाचे प्रवेश बंद करावे लागले, असे विद्या देवधर म्हणाल्या. महाराष्ट्र सरकारला पत्र पाठवून दरवर्षी पाच लाख रुपये अनुदान देण्याची विनंती केली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी शाळा, महाविद्यालये, ग्रंथालये, संस्थांना दर वर्षी किमान तीन लाख रुपये अनुदान देण्याची मागणी केली. परंतु, सरकारला गांभीर्य नसल्याचाच प्रदीर्घ काळातील अनुभव आहे.

- श्रीपाद भालचंद्र जोशी,

माजी अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ

Web Title: Marathi college in Hyderabad to be closed