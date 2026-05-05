Latest Marathi News Live Update : रत्नागिरी जिल्ह्यात अंगारकी संकष्टीनिमित्त गणपतीपुळे मंदिरात भाविकांची गर्दी

रत्नागिरी : शहरातील थिबा पॉइंट येथील जिल्हाधिकारी निवासस्थानासमोरील पार्किंगमध्ये चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या भांडणाचा राग काढून तीन संशयितांनी एका तरुणाला दांड्याने मारहाण, शिवीगाळ व दमदाटी केली. या प्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात तीन जणांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. करण सज्जन लाड (रा. आरोग्य मंदिर, रत्नागिरी), मार्विक नारकर (रा. साळवी स्टॉप, पूर्ण नाव माहीत नाही) आणि वेदांत सावंत (रा. कुवारवाब, रत्नागिरी, पूर्ण नाव माहीत नाही) असे संशयित आहेत. ही घटना रविवारी (ता. ३) सायंकाळी थिबापाईंट येथे घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी आदित्य भीमराव कांबळे (रा. पाडावेवाडी-मिरजोळे, रत्नागिरी) हा व त्याचे मित्र असे दुचाकीवर बसलेले असताना संशयित करण लाड, मार्विक नारकर, वेदांत सावंत असे तेथे आले. करण लाड याने चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या भांडणाचा विषय काढून आदित्य कांबळे याच्याकडे वाद घालून हाताच्या थापटाने व ठोशाने मारहाण केली. तसेच लाकडी दांड्याने मारहाण केली. दाटी या प्रकरणी कांबळे याने शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.