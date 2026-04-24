पावसाळ्यात २४ दिवस मोठे उधाण, १४५ गावांना धोका; प्रशासनाकडून सर्तकतेचा इशारा

अलिबाग : चालू वर्षी पावसाळ्यात २४ दिवस समुद्राला मोठे उधाण येणार असून, या वेळी समुद्रकिनारपट्टीवर साडेचार मीटरपेक्षा उंच लाटा उसळणार असून, समुद्र तसेच खाडीकिनारपट्टी भागात पाणी शिरण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे..कोकणातील समुद्र तसेच खाडीकिनाऱ्यावरील गावांना याचा फटका बसणार आहे. उधानावेळी मुसळधार पाऊस पडल्यास या गावांना पूरस्थितीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यात समुद्रकिनारी ४६, तर खाडीकिनारी ९९ अशा १४५ गावांचा समावेश आहे..सर्वात मोठ्या ४.८९ मीटर उंचीच्या लाटा १६ जुलै रोजी उसळणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. उधाणामुळे समुद्रकिनाऱ्यावर उसळणाऱ्या लाटांमुळे किनारपट्टीवरील भागात समुद्राचे पाणी शिरते २६ जुलै २००५ व २१ ते २४ जुलै २०२१ सारखी पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते. महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाकडील वेळापत्रकानुसार यंदाच्या पावसाळ्यात समुद्राला २४ दिवस मोठे उधाण येणार आहे..उपाययोजनांची तयारीसमुद्रातील उधानावेळी मुसळधार पाऊस पडल्यास गावांना पूरस्थितीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे कोकण किनारपट्टीवरील गावांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाल्यास करावयाच्या उपाययोजनांची तयारी संबंधित जिल्ह्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागांनी सुरू केली आहे..समुद्राला २४ दिवस मोठे उधाण येऊन ४.५ ते ५ फूट उंच लाटा उसळणार आहेत. या मोठ्या उधाणाचा फटका किनारी भागात राहणाऱ्यांना बसत असतो. त्यामुळे या दिवसात किनार पट्टीवरील लोकांनी सतर्क रहावे.- सागर पाठक, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी, रायगड.