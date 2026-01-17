Matheran Robbery : माथेरानमध्ये घरात घुसून जबरी चोरी; वन ट्रिल हिल परिसरातील घटना!

कैलास म्हामले कर्जत : रायगड जिल्ह्यातील थंड हवेचे प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या माथेरानमध्ये जबरी चोरीची धक्कादायक घटना घडली असून, त्यामुळे संपूर्ण माथेरानसह कर्जत तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. घरात राहणाऱ्या वृद्ध दाम्पत्याला चाकूचा धाक दाखवून चोरट्यांनी घरातील मौल्यवान दागिने व रोख रक्कम जबरदस्तीने लुटून नेल्याचे उघड झाले आहे..माथेरान पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या तक्रारीनुसार, नारायण मारुती कदम (वय ७२, रा. वन ट्रिल हिल, माथेरान, ता. कर्जत, जि. रायगड) हे आपल्या राहत्या घरात पत्नीसमवेत होते. दिनांक १६ जानेवारी २०२६ रोजी रात्री सुमारे ९ वाजण्याच्या सुमारास एक अज्ञात इसम त्यांच्या दुकानात सिगारेट मागण्यासाठी आला. त्याचवेळी त्याच्या मागून आणखी तीन अज्ञात इसम घरात घुसले. या चोरट्यांनी कदम यांच्या पत्नीला चाकू दाखवून दमदाटी केली व घरातील सोन्याचे दागिने, मोबाईल फोन व इतर वस्तू जबरदस्तीने लुटल्या. चोरीनंतर चोरट्यांनी दाम्पत्याचे हातपाय बांधून घटनास्थळावरून पलायन केले..Crime: म्हशीला दरवाजासमोरून नेऊ नका... पत्नीची विनंती, पण पतीचा पारा चढला, रागाच्या भरात धक्कादायक कृत्य, काय घडलं?.या घटनेत चोरट्यांनी एकूण सुमारे ४ लाख ३१ हजार ९०० रुपयांचा ऐवज लंपास केला आहे. यात तीन तोळे पाच ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे गंठन, सव्वा तोळ्याचे सोन्याचे माळ, दोन मोबाईल फोन तसेच टायटन कंपनीचे घड्याळ यांचा समावेश आहे. घटनेची माहिती मिळताच माथेरान पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, भा.न्या.संहिता कलम ३०९ (४) व ३३१ (४) अंतर्गत अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. .या प्रकरणाचा तपास सहायक पोलीस निरीक्षक श्री. सोनोने करत आहेत. पर्यटनस्थळ असलेल्या माथेरानमध्ये अशा प्रकारची जबरी चोरी घडल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, पोलिसांनी लवकरात लवकर आरोपींचा शोध घ्यावा अशी मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.