भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्यांचीही होणार 'ईडी'कडून चौकशी?

पुणे : सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) ही स्वायत्त संस्था असून, त्यांना आवश्‍यकता वाटल्यास भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्यांचीही चौकशी होऊ शकते, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. पुण्यात शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. भाजप-शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या नेत्यांची ईडीमार्फत चौकशी होत नाही. राजकीय सूडबुद्धीतून ईडी आणि सीबीआयचा वापर होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. त्यावर पाटील म्हणाले, "आपल्या देशात लष्कर, निवडणूक आयोग, न्यायालय, आयकर विभाग अशा काही संस्था स्वायत्त आहेत. ईडी विभागाकडून लगेचच कोणाची चौकशी होत नाही. दोन-दोन वर्षांपासून रेकी केली जाते''. तसेच आयकर विभागाला एखाद्या ठिकाणी छापा टाकण्यासाठी तीन-तीन वर्षे रेकी करावी लागते. ते इतके सोपे नसते. कोणाच्याबाबत राजकीय मतभेदातून राग आला की लगेच ईडीमार्फत चौकशी होते, असे होत नाही. भाजपमध्ये आल्यानंतरसुद्धा ईडीने ठरविले तर चौकशी होईल, असेही ते म्हणाले. पुणे करणार डीजेमुक्‍त गणेश मंडळांनी डीजे लावू नये, यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून प्रबोधन करण्यात येत आहे. परंतु डेसिबलचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांवर कारवाई न केल्यास पोलिसांवरच गुन्हे दाखल होतील. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळावर गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. कोल्हापूर शहर डॉल्बीमुक्‍त झाले आहे. त्या धर्तीवर पुणे शहरही डॉल्बीमुक्‍त होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

Web Title: may Inquiry of those who have joined BJP says Chandrakant Patil