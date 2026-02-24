Kirit Somaiya Amravati Meeting Controversy : आयुक्तांचा बचाव करणारे महापौर सापडले अडचणीत; किरीट सोमय्यांची अमरावतीची बैठक ठरतेय वादग्रस्त?

Kirit Somaiya Meeting News : भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या उपस्थितीत अमरावती महापालिकेत आयोजित बैठकीवरून उफाळून आलेला वाद महापौरांनी शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही बैठक आपल्या पत्रावर आयोजित करण्यात आली होती, असे स्पष्टीकरण देत त्यांनी महापालिका आयुक्तांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करतानाच स्वतःवर संकट ओढावून घेतले आहे. सोमय्या यांच्याकडे संवैधानिक पद नसताना त्यांच्या पत्रावर बैठक कशी काय आयोजित केल्या गेली? असा वाद निर्माण झाला आहे..१७ फेब्रुवारीस किरीट सोमय्या यांनी महापालिकेत पोलिस अधिकारी व महापालिका अधिकाऱ्यांची जन्म-मृत्यू दाखल्याच्या मुद्द्यावर बैठक बोलविण्याचे पत्र महापौर श्रीचंद तेजवाणी यांना पाठविले होते. त्यांच्या पत्रावरून २० फेब्रुवारीस महापालिकेच्या कॉन्फरंस हॉलमध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली होती. .यावेळी अमरावती महानगरपालिकेचे महापौर श्रीचंद तेजवाणी, सभागृह नेते चेतन गावंडे तसेच पालिका आयुक्त सौम्या शर्मा-चांडक, पोलिस आयुक्त कार्यालयाचे श्री. घुगे व श्री. आडे, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे प्रतिनिधी, तहसील कार्यालयाचे प्रतिनिधी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी तथा जिल्हा निबंधक डॉ. पारिसे, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. विशाल काळे, उपनिबंधक जन्म-मृत्यू डॉ. प्रतिभा आत्राम तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत किरीट सोमय्या यांनी जन्म-मृत्यू नोंदी संदर्भातील कामकाजाचा आढावा घेतला..BJP-Thackeray Alliance : भाजप–ठाकरे गटाच्या युतीला उद्धव यांची मूक संमती? ; राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण!.ही बैठक आता चांगलीच वादात सापडली आहे. किरीट सोमय्या यांच्याकडे कोणतेही संवैधानिक पद नसताना ते बैठक आयोजित करण्यास कसे काय सांगू शकतात, असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला आहे. तर ही बैठक आयुक्तांनी कशी काय आयोजित केली, असाही सवाल केल्याने वाद चांगलाच गाजू लागला आहे. .Railway recruitment 2026 : रेल्वेमध्ये नोकरीची मोठी संधी!, ११ हजारांहून अधिक ‘असिस्टंट लोको पायलट’ पदांवर भरती.दरम्यान, महापौर श्रीचंद तेजवाणी यांनी याप्रकरणात मनपा आयुक्तांचा बचाव करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ती बैठक माझ्या पत्रावर आयोजित करण्यात आली होती, असे पत्र त्यांनी दिल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. तथापि, संवैधानिक पदावर नसलेल्या व्यक्तीच्या पत्रावर प्रशासनाची बैठक आयोजित करता येते का? असा प्रश्न मात्र कायमच आहे. यामुळे आता महापौर वादात अडकले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.