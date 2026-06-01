MBA MMS CET Exam Result : एमबीए-एमएमएस सीईटीचा निकाल जाहीर; एकूण ८ विद्यार्थ्यांना १०० पर्सेंटाईल गुण

पुणे - महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) एप्रिलमध्ये घेतलेल्या मास्टर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) आणि मास्टर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज (एमएमएस) अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या संधीच्या सीईटी परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला. 'एमबीए-एमएमएस'च्या सीईटी परीक्षेत आठ विद्यार्थ्यांना १०० पर्सेंटाईल मिळाले आहेत. त्यात, राज्यातील सहा आणि अन्य राज्यातील दोन विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. .सीईटी कक्षाने विद्यार्थ्याच्या लॉगिनमध्ये निकाल उपलब्ध करून दिला आहे. पहिल्या संधीची 'एमबीए-एमएमएस'ची सीईटी परीक्षा सहा ते आठ एप्रिल या दिवसांत पाच सत्रात घेण्यात आली. या परीक्षेला एकूण एक लाख ३२ हजार ८३८ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. परीक्षेत पाच सत्रात मिळून एक लाख १६ हजार १९६ विद्यार्थ्यांनी (८७.४७ टक्के) परीक्षा दिली. राज्यातील एक लाख १२ हजार ६०१ तर राज्याबाहेरील तीन हजार ५९५ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील १८१ परीक्षा केंद्रावर परीक्षा घेण्यात आली. या अभ्यासक्रमाची सामाईक प्रवेश प्रक्रिया लवकरच सुरु करण्यात येईल, असे सीईटी कक्षाने स्पष्ट केले आहे..१०० पर्सेंटाईल मिळविणारे विद्यार्थी- राज्यातील विद्यार्थी : साहिल गाजरे (नाशिक), पार्थ मालसरिया, नमन अग्रवाल, यशोधरा राठोड (नागपूर), शशांक प्रभू (मुंबई), शुभांगी ठाकूर (अमरावती)- अन्य राज्यातील विद्यार्थी : आशय प्रधान (गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश), रूद्र कैनतुरा (डेहराडून, उत्तराखंड).पर्सेंटाईल आणि टक्केवारी' यातील फरक -- सीईटीचा निकाल हा पर्सेंटाईलमध्ये जाहीर केला जातो.- विद्यार्थ्यांनी सीईटीचा निकाल पाहताना टक्केवारी न पाहता पर्सेंटाईल पहावे.- टक्केवारी म्हणजे विद्यार्थ्याला १०० पैकी मिळालेला एक निश्चित भाग किंवा गुण दर्शवते.- पर्सेंटाईल हे इतर विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत तुमचे रँकिंग म्हणजेच तुम्ही स्पर्धेत कुठे आहात, हे दर्शवते.- टक्केवारी एकूण गुणांपैकी तुम्हाला मिळालेला हिस्सा दाखवते- पर्सेंटाईल तुम्ही इतरांपेक्षा किती पुढे आहात, हे दाखवते.