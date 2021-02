विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत २४ फेब्रुवारीला बैठक; मंत्रिमंडळ घेणार निर्णय 

विधानसभेच्या अध्यक्षपदासंबंधी आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक केव्हा घेणार अशी विचारणा केली आहे. राज्यपालांना असा अधिकार आहे काय? याबाबत मतेमतांतरे असली तरी महाविकास आघाडी सरकार मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंबंधी चर्चा झाल्यानंतर राज्यपालांना पत्र पाठवले जाणार असल्याचे एका ज्येष्ठ मंत्र्याने नमूद केले. राज्यपालांनी कोणतीही चौकशी केली, तसा त्यांना अधिकार नसला तरी पारदर्शीपणे उत्तर पाठवण्यास हरकत ती काय? असा प्रश्न केला गेला आहे. अध्यक्षपदाची निवडणूक याच सत्रात घ्यायची का यावर निर्णय होणार आहे. दरम्यान, काँग्रेसकडेच हे पद रहाण्याची शक्यता आहे. राज्यपाल लक्ष ठेवून दरम्यान. विधानसभा अध्यक्षपदाबाबत सरकार काय करते आहे हे विचारण्याचा कायदेशीर अधिकार राज्यपालांना नाही असा निर्वाळा कायदेतज्ज्ञांनी दिला आहे.

