Municipal Election : राज्यातील २९ महापालिकांसाठी ३३ हजार अर्ज दाखल; एकूण दोन हजार ८६९ जागांसाठी निवडणूक

राज्यभरातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी राज्यभरातून ३३ हजार ६०६ इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
मुंबई - राज्यभरातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी राज्यभरातून ३३ हजार ६०६ इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. राज्यभरातील २९ महापालिकांच्या ८९३ प्रभागांमधील दोन हजार ८६९ जागांसाठी ही निवडणूक होणार आहे.

