Maharashtra SET Exam : महाराष्ट्र-गोव्यातील सहाय्यक प्राध्यापक भरतीसाठी SET परीक्षा २६ जुलैला; अर्ज प्रक्रिया २ जूनपासून ऑनलाइन सुरू

पुणे : राज्यासह गोव्यातील सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी आवश्यक आणि बहुप्रतिक्षेत असणाऱ्या राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षेच्या (सेट) तारखा जाहीर झाल्या आहेत. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वतीने महाराष्ट्र आणि गोवा या राज्यांसाठी राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा (सेट) २६ जुलै रोजी होणार आहे. विद्यापीठाच्या सेट परीक्षा विभागातर्फे ४१ वी सेट परीक्षा आयोजित केली असून या परीक्षेसाठी नियमित शुल्कासह अर्ज भरण्याची प्रक्रिया येत्या मंगळवारपासून (ता. २) सुरू होत आहे..ही परीक्षा मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, अहिल्यानगर, नाशिक, धुळे, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, रत्नागिरी, परभणी, नंदुरबार आणि पणजी (गोवा) या शहरातील केंद्रांवर घेण्यात येईल. विद्यार्थ्यांनी परीक्षा अर्ज केवळ ऑनलाइन पद्धतीने विद्यापीठाच्या 'https://setexam.unipune.ac.in' या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. विद्यार्थ्यांना नियमित शुल्कासह परीक्षा अर्ज दोन जून सकाळी ११ वाजल्यापासून ते १६ जूनपर्यंत सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत करता येणार आहे. तर विलंब शुल्कासह विद्यार्थ्यांना १७ ते १९ जून पर्यंत अर्ज भरता येणार आहे..विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या नमुन्यातील संपूर्ण अर्ज संगणकावर ऑनलाइन पद्धतीने अचूक भरावेत. अर्जाची छापील प्रत स्वत:कडे जतन करून ठेवावी. ही प्रत कोणत्याही परीक्षा केंद्रावर अथवा सेट विभागात पाठवू नये, अशा स्पष्ट सूचना विद्यापीठाने दिल्या आहेत..सेट परीक्षेचे शुल्क भरलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी विद्यापीठाच्या 'https://setexam.unipune.ac.in' या संकेतस्थळावर साधारणत: जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात प्रसिद्ध करण्यात येईल. परीक्षा शुल्क भरून सुद्धा ज्या विद्यार्थ्यांचे नाव यादीत समाविष्ट नसेल, अशा विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरल्याचा पुरावा 'set support@pun.unipune.ac.in' या ईमेल आयडीवर पाठवावा. सेट परीक्षेचे माहितीपत्रक आणि अभ्यासक्रम विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. विद्यार्थी एखाद्या विषयात आधीच सेट परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल, तर त्याला परत त्याच विषयात सेट परीक्षा देता येणार नाही, असे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव आणि 'सेट'चे सदस्य सचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी स्पष्ट केले आहे..सेट परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याचा तपशील :- नियमित शुल्कासह : २ ते १६ जून- विलंब शुल्कासह : १७ ते १९ जून.