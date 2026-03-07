महाराष्ट्र बातम्या

DigiMHADA App : म्हाडा झालं डिजिटल! कुठेही जायची गरज नाही, 'या' सेवा मिळतील एकाच अ‍ॅपवर

Digital Housing Services : स्वतःचे घर असावे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. मात्र वाढत्या महागाईमुळे अनेकांना घर घेणे कठीण होते. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) अनेक वर्षांपासून नागरिकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करत आहे.
MHADA officials launch the DigiMHADA mobile app

MHADA officials launch the DigiMHADA mobile app

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मोठ्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या अनेकांचे एक स्वप्न असते—स्वतःचे घर असावे. मात्र वाढत्या महागाईमुळे प्रत्येकाला आलिशान घर घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे १९७७ पासून महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी घरकुल योजना सुरू करण्यात आली.

Loading content, please wait...
App
Dream
digital
mhada
Mhada homes
Mhada Projects
MHADA housing lottery
Home

Related Stories

No stories found.