मोठ्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या अनेकांचे एक स्वप्न असते—स्वतःचे घर असावे. मात्र वाढत्या महागाईमुळे प्रत्येकाला आलिशान घर घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे १९७७ पासून महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी घरकुल योजना सुरू करण्यात आली.. तेव्हापासून आजपर्यंत हजारो नागरिकांचे स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) यांनी पूर्ण केले आहे. आजच्या काळात बहुतांश सेवा डिजिटल झाल्या आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर आता म्हाडाच्या सेवाही डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. .म्हाडाच्या सेवा आता मोबाईलवर.त्यामुळे घरासाठी अर्ज करण्यासाठी नागरिकांना तासन्तास रांगेत उभे राहण्याची गरज राहणार नाही. नागरिक आता ऑफिसमध्ये किंवा घरी बसूनही घरासाठी अर्ज करून आपल्या घराचे स्वप्न साकार करू शकतात. या डिजिटल परिवर्तनाचा एक भाग म्हणून 'डिजीम्हाडा' मोबाईल अॅप विकसित करण्यात आले आहे..या अॅपचे लोकार्पण म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या हस्ते म्हाडाच्या मुख्य कार्यालयात करण्यात आले. म्हाडाची ही डिजिटल क्रांती लाभार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार असून संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होणार आहे. यामुळे प्रशासकीय कामकाजातील विलंब कमी होईल आणि एजंटांच्या माध्यमातून होणारी दिशाभूलही थांबण्यास मदत होईल. .Mhada: भाड्याने घर घेणे सोपे होणार! म्हाडाचा मोठा निर्णय, नव्या धोरणाचा मसुदा सरकारदरबारी.या अॅपद्वारे लाभार्थ्यांना घरांच्या लॉटरीपासून ते तक्रार निवारणापर्यंतच्या अनेक सेवा सहजपणे वापरता येणार आहेत. लोकार्पण प्रसंगी बोलताना संजीव जयस्वाल म्हणाले, "नागरिक-केंद्रित प्रशासन ही काळाची गरज आहे. .डिजीम्हाडा अॅपच्या माध्यमातून म्हाडा आणि नागरिक यांच्यातील दरी कमी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे." हे अॅप माहितीच्या अधिकाराच्या (RTI) तत्त्वांनुसार पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देणारे आहे. तसेच नागरिकांच्या सोयीसाठी व्हॉट्सअॅप सेवा देखील सुरू करण्यात आली आहे. या सेवेशी जोडण्यासाठी नागरिकांनी ९३२६२५८९११ या क्रमांकावर कॉल करून नोंदणी करू शकतात. .या माध्यमातून म्हाडाशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे, आवश्यक फॉर्म आणि अर्ज डाउनलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. डिजीम्हाडा अॅपच्या माध्यमातून म्हाडाच्या जवळपास सर्व सेवा एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणार आहेत. .अॅपवर उपलब्ध होणाऱ्या सेवा घरांच्या लॉटरीसाठी ऑनलाइन अर्ज ई-बिलिंग सेवा सार्वजनिक सेवा हमी कायद्याअंतर्गत सेवा म्हाडाच्या अधिकृत सूचना तक्रार निवारण पोर्टल ई-लिलाव सेवा ऑटो डीसीआर परवानगी प्रणाली कंत्राटदार नोंदणी म्हाडा प्रकल्पांची माहिती या अॅपचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे गृहनिर्माण योजनांशी संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया आता डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. .घरांच्या लॉटरीची माहिती, ऑनलाइन नोंदणी, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे तसेच अर्जाची स्थिती तपासणे या सर्व सुविधा नागरिकांना एका क्लिकवर मिळतील. यामुळे अचूक आणि अधिकृत माहिती मिळून फसव्या माहितीपासून नागरिकांचे संरक्षण होणार आहे. .याशिवाय अॅपमध्ये सुरक्षित लॉगिन प्रणाली वापरण्यात आली असून मोबाईल नंबर आणि ओटीपीच्या आधारे नोंदणी करावी लागते. त्यामुळे नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीची सुरक्षितता देखील सुनिश्चित केली आहे.