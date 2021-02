दुधाला प्रतिलिटर किमान 25 रुपये ‘एफआरपी’

पुणे - दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाला प्रतिलिटर किमान २५ रुपये आधारभूत किंमत (एफआरपी) देण्यावर राज्यातील दूध संस्था आणि राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये बुधवारी मुंबईत झालेल्या पहिल्याच बैठकीत एकमत झाले. आजच्या या बैठकीत प्राथमिक चर्चा झाली. परंतु, याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी दर दोन महिन्यांनी बैठक घेऊन, अंतिम निर्णय घेण्यास राज्याचे दुग्धविकास आयुक्त डॉ. हनुमंत तुमोड यांनी अनुकूलता दर्शविली आहे. दूध खरेदी दरावरून शेतकऱ्यांची होणारी ससेहोलपट कायमस्वरूपी थांबविण्यासाठी उसाच्या धर्तीवर दुधाचीही एफआरपी व किमान हमीभाव (एमएसपी) निश्चित करावा, असा प्रस्ताव राज्यस्तरीय दूध सल्लागार समितीने राज्य सरकारपुढे ठेवला होता. यावर चर्चा करण्यासाठी डॉ. तुमोड यांनी आज सल्लागार समिती आणि विविध दूध संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक मुंबईत बोलाविली होती, असे सल्लागार समितीचे सदस्य प्रकाश कुतवळ यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा या बैठकीला सहायक दुग्धविकास आयुक्त श्रीकांत शिपूरकर, महानंद़ा दूध डेअरीचे अध्यक्ष रणजित देशमुख यांच्यासह दूध सल्लागार समितीचे सर्व सदस्य आणि राज्यातील सहकारी व खासगी दूध संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.



Web Title: minimum 25 rs frp on milk meeting co operative orgnisation and state