उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री म्हणाले, राज्यपालांकडे आमच्या 12 आमदारांच्या फायली पडूनच; त्याला त्यांनी तत्काळ मंजुरी द्यावी ! 

सोलापूर : राज्यपालांना मुख्यमंत्री कार्यालयाने विमान नाकारल्याने आता महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल असा नवा वाद निर्माण झाला आहे. दरम्यान, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत म्हणाले, की सर्वांसाठी नियम समान असून त्यानुसार वागायला हवे. राज्यपालांकडे आमच्या 12 आमदारांची फाइल मागील काही दिवसांपासून पडून आहेत. त्याला त्यांनी लवकर मंजुरी द्यावी. माझ्याकडे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा पदभार आहे. विद्यापीठांच्या कामानिमित्त व विद्यार्थी प्रश्नांवरही मला वारंवार त्यांच्याकडे जाऊन यावे लागते. माझे कोणतेही काम आजवर त्यांनी अडवले नाही. त्यांचा मी लाडका मंत्री आहे. पण, जे काही नियम आहेत त्यानुसार प्रत्येकाने वागावे, असे मला वाटते, असेही सामंत या वेळी म्हणाले. मंत्री सामंत हे विद्यापीठातील एका कार्यक्रमासाठी व शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीसाठी आज (शुक्रवारी) सोलापूर दौऱ्यावर आहेत. तर महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल असा कोणताही वाद नसून राज्यपालांना विमान नाकारणे ही नियमानुसार झालेली कार्यवाही आहे, असेही ते या वेळी म्हणाले. मंत्री म्हणाले... राज्यपालांचा आहे मी लाडका मंत्री

