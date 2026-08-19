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Miraj Minor Road Accident: मिरजेत अल्पवयीन मुलाचा अपघातात मृत्यू; मुलाला दुचाकी दिल्याप्रकरणी वडिलांवर गुन्हा

16-Year-Old Dies in Road Accident in Miraj: या प्रकरणी मुलाच्या वडिलांविरुद्ध मिरज शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस तपासात अल्पवयीन मुलाला वाहन दिल्याचे निष्पन्न झाले.
Miraj Minor Road Accident

Miraj Minor Road Accident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मिरज: वाहन चालविण्याचा परवाना नसलेल्या १६ वर्षीय मुलाला दुचाकी चालविण्यास दिल्याने त्याचा अपघाती मृत्यू झाल्याप्रकरणी वडिलांविरुद्ध मिरज शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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