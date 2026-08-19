Miraj Minor Road Accident: मिरजेत अल्पवयीन मुलाचा अपघातात मृत्यू; मुलाला दुचाकी दिल्याप्रकरणी वडिलांवर गुन्हा

मिरज: वाहन चालविण्याचा परवाना नसलेल्या १६ वर्षीय मुलाला दुचाकी चालविण्यास दिल्याने त्याचा अपघाती मृत्यू झाल्याप्रकरणी वडिलांविरुद्ध मिरज शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .याबाबत पोलिस हवालदार संदीप तुकाराम शिंदे यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १३ ऑगस्ट रोजी सकाळी साडेसातच्या सुमारास कलावती माता मंदिराजवळ, इंडियन ऑईल पेट्रोल पंपासमोर मालगाव रस्त्यावर हा अपघात झाला..Kolkata Hotel Fire : कोलकात्यात हॉटेलला भीषण आग; चिमुकल्यासह ९ जणांचा मृत्यू, मध्यरात्री अग्नितांडवाने शहर हादरले.मंजुनाथ तिपण्णा कुसनगौड (वय १६, गजानन मंगल कार्यालयाजवळ, ब्राह्मणपुरी, मिरज; मूळ गोकाक, जि. बेळगाव) हा वडिलांच्या मालकीची दुचाकी (केए ४९/ईए ७५९७) घेऊन जात होता. त्याच्याकडे वाहन चालविण्याचा परवाना नसतानाही त्याला दुचाकी देण्यात आली होती..भरधाव वेगाने व निष्काळजीपणे दुचाकी चालविताना त्याने समोरून मालगावकडे जाणाऱ्या मोटारीला (क्र. एमएच १० एएन ९७५४) पाठीमागून धडक दिली. या अपघातात मंजुनाथ गंभीर जखमी झाला. त्याच्यावर उपचार सुरू असताना १५ ऑगस्ट रोजी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास त्याचा मृत्यू झाला..Amba Ghat ST Bus Service: आंबा घाट एसटी वाहतुकीसाठी खुला; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पाहणी; तूर्त दिवसाच वाहतूक.मिरज शहर पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या आकस्मात मृत्यूच्या चौकशीदरम्यान, तसेच घटनास्थळावरील परिस्थितीच्या आधारे पोलिसांनी तपास केला. त्यामध्ये अल्पवयीन मुलाला वाहन चालविण्याचा परवाना नसल्याचे माहीत असतानाही त्याच्या ताब्यात दुचाकी दिल्याचे निष्पन्न झाल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे. याप्रकरणी मंजुनाथचे वडील तिपण्णा हाळाप्पा कुसनगौड (वय ४१, ब्राह्मणपुरी, मिरज; मूळ रा. गोकाक, जि. बेळगाव) यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.