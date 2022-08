शिंदे गटामध्ये सामील झालेले हिंगोलीचे आमदार संतोष बांगर यांचा एक व्हिडीओ सध्या व्हायरल होताना दिसत आहे. यामध्ये संतप्त झालेल्या बांगर यांनी एकाच्या कानशिलात लगावली असल्याचे पाहायला मिळते.(Mla santosh bangar put the mid day meal in the ear of the manager of the restaurant)

कामगारांसाठी असलेल्या मध्यान्ह भोजन योजनेत निकृष्ट दर्जाचे अन्न दिले जात असल्याचे शिवसेनेचे बंडखोर आमदार संतोष बांगर यांनी उघडकीस आणले. एका उपहारगृहाची पाहणी करायला गेलेल्या आमदार बांगर यांचा राग अनावर झाला.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

हिंगोली जिल्ह्यामध्ये कामगार विभागामार्फत बांधकामांवरील कामगारांना मोफत मध्यान भोजन वाटप केले जाते. यासाठी शहराजवळील एमआयडीसी भागात जिल्ह्यातील कामगारांसाठी एकत्रित अन्न शिजवले जाते व येथून हे अन्न जिल्हाभरातील कामगारांना दुपारच्या वेळी वितरीत केले जाते.

दरम्यान, आमदार बांगर यांना या जेवणाविषयी तक्रार आली होती. त्यामुळे आज आमदार बांगर यांनी प्रत्यक्ष या ठिकाणी जाऊन पाहणी केली. त्यावेळी कामगारांसाठी शिजवण्यात येणारे हे अन्न अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आढळून आले आहे. बुरशीजन्य डाळी, भाज्या, करपलेल्या चपात्या व अन्न शिजवण्याच्या ठिकाणी घाण आढळून आल्याने बांगर चांगलेच संतप्त झाले.

संतप्त झालेल्या आमदार संतोष बांगर यांनी व्यवस्थापकाला आणि कंत्राटदाराला या प्रकाराचा जाब विचारला. पण उडवाउडवीची उत्तरे मिळाल्यामुळे आमदार बांगर यांनी तिथे उपस्थित व्यवस्थापकाच्या कानशिलात लगावली. त्यांचा हा व्हिडीओ सध्या तुफान व्हायरल होताना दिसत आहे.