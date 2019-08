संदीप देशपांडेंच्या टी-शर्टवर 'ईडीयट हिटलर'

मुंबई : दादरच्या कोहिनूर मिलच्या जमीन खरेदी- विक्रीप्रकरणी राज ठाकरे यांची आज (गुरुवार) 'ईडी' अर्थात सक्‍तवसुली संचालनालयाच्या कार्यालयात चौकशी होणार आहे, त्यापूर्वीच मनसे पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आले. मनसे सरचिटणीस यांनी आज 'ईटीयट हिटलर' असा टी-शर्ट परिधान केला होता.

Mumbai: Maharashtra NavNirman Sena (MNS) leader Sandeep Deshpande detained by police as a precautionary measure. MNS chief Raj Thackeray has been summoned by the Enforcement Directorate (ED) to appear before the agency, today. pic.twitter.com/4kIUATA6PK

— ANI (@ANI) August 22, 2019