By

नुकत्याच गणपती विसर्जनमध्ये झालेल्या राड्यात लोकप्रतिनिधींनी गोळीबार केल्याची घटना ताजी असतानाच, मनसेच्या एका ३३ वर्षीय विभाग अध्यक्ष बलात्काराचा गुन्हा वि. प. मार्ग पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वत्र खळबळ माजली आहे. (MNS Vrushant Wadke A case of rape has been registered )

आरोपीने ४२ वर्षीय महिलेला येणाऱ्या मनपा निवडणुकीत तिकिट मिळवून देण्याचे आमीष दिल्याचा आरोप पीडितेने तक्रारीत केला आहे. तसेच, सप्टेंबर २०२१ ते जुलै २०२२ दरम्यान विविध आमीष दाखवून विविध ठिकाणी शाररीक संबध ठेवत फसवणुक केल्याची तक्रार पीडीतेने केली आहे.

या तक्रारीनंतर पोलिसांनी वृशांत वडके यांना अटक केली आहे. या प्रकरणी पोलिस अधिक तपास करत आहेत. . महिला पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपीविरोधात भारतीय दंड संहिता कलम 376, 500 आणि 420 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

संबंधित महिलेने काही दिवसांपूर्वी मनसे वरिष्ठांची भेट घेऊन घडलेला प्रकार सांगितला होता. या तक्रारीनंतर पक्षाने वृशांत वडके यांच्यावर कारवाई केली होती. चार दिवसांपूर्वीच पक्षाने राजीनामा घेतला होता.

आरोपी हा गिरगावमध्येच वास्तव्यास आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून पुढील तपास करण्यात येत आहे. मनसे पदाधिकाऱ्याने केलेल्या कृत्यामुळे संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात विविध उपक्रमात, तसेच वेळोवेळी राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमात केलेल्या कार्याची दखल घेत मनसेच्या मलबार हिल विधानसभा विभाग अध्यक्षपदी वृशांत वडके यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.