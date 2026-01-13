Animal Disease Mokhada : सायदे परिसरात जनावरांना संसर्गजन्य रोगाची लागण; लसींचा तुटवडा असल्याने प्रशासनाची धावपळ!

मोखाडा : मोखाडा तालुक्यातील सायदे ग्रामपंचायत हद्दीतील जोगलवाडी, शेळकेवाडी, राजेवाडी या गावांमध्ये जनावरांना विचित्र संसर्गजन्य रोगाचे लागण झाली आहे. या भागात एकाच आठवड्यात चार जनावरांचा मृत्यू झाला आहे. तर गावांमध्ये अनेक जनावरे साथीच्या रोगाने ग्रस्त झाले आहेत. जनावरांच्या फऱ्याला सूज येणे, पोट फुगणे, गळा सुजणे, लघवी अटकने, ताप येणे असे आजाराचे लक्षणे आहेत. .यामुळे बळीराजाचे पशुधन संकटात सापडले असून त्वरित लसीकरण करून दगावलेल्या जनावरांची शासनाकडून मदत मिळावी अशी अपेक्षा शेतकरी करत आहेत. मात्र, तालुक्यात लस ऊपलब्ध नसल्याने प्रशासनाची पाचावर धारण झाली आहे. मोखाड्यातील सायदे - जोगलवाडी ग्रामपंचायतीमधील शेतकरी भीमराव सारक्ते 1, राजेवाडी येथील निवृत्ती निकम.1, चंद्रकांत घाटाळ.1, कोंडाजी ठोंमरे.1, यांची एकूण 4, जनावरे दगावली असून संपूर्ण गावात अनेक जनावरांना विचित्र आजाराची लागण झाली आहे. दरम्यान, सहाय्यक पशु वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्वरित भेट देऊन गावातील सर्व जनावरांना लस देण्याचे काम सुरू केले आहे. तर गंभीर अवस्थेत असलेली एकूण तीन जनावरांवर उपचार चालू केले आहेत..Palghar ZP Election : पालघर जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबणीवर; वाढीव आरक्षणाच्या पेचामुळे इच्छुकांची धाकधुक वाढली!.या विचित्र आजाराची लागण अनेक गाव पाड्यावरील परिसरात होऊ लागली आहे. तालुक्यातील करोळ, पाचघर, किनिस्ते, आडोशी, पाथर्डी, सूर्यमाळ, गोमघर, सायदे या गावांमध्ये देखील जनावरांना या संसर्गजन्य रोगाची लागण झाली असल्याची माहिती मिळत आहे. हा संसर्गजन्य रोग असल्यामुळे त्याचा प्रसार होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणावर आहे त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाने त्याबाबतीत योग्य ती खबरदारी घेण्याची नितांत गरज आहे. यापूर्वी दोन वर्षापुर्वी अशाच आजाराची लागण होऊन, 25. हुन अधिक जनावरे मृत्युमुखी पडले होते. त्यांचा पंचनाना होऊनही शेतकऱ्यांना कुठलीच सरकारी भरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत..जोगलवाडी गावात चार जनावरे दगावली आहेत. आम्ही त्वरित यावर इलाजही केले मात्र ही जनावर पोट फुगणे लघवी अडकणे अशा आजाराने ग्रस्त असल्याने त्यावर इलाज करूनही ती मृत्युमुखी पडले. हा संसर्गजन्य रोग आहे की नाही हे निश्चित सांगू शकत नाही परंतु याबाबत आम्ही त्वरित गावातील सर्व जनावरांना लसीकरण केले आहे. लस ऊपलब्ध नसुन जिल्हा कार्यालयात, लसीकरणासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे.* डॉ. राजेश हरापले, सहाय्यक पशुधन अधिकारी..माझा नांगर हाकणाऱ्या जोडी पैकी एका बैलाचा मृत्यू झाला आहे. मला पुढील वर्षी शेती करण्यासाठी बैल नाही, माझ्यावर उपासमारीची पाळी येणार असून मला शासनाने याबाबत मदत करावी अशी अपेक्षा करतो. * चंद्रकांत घाटाळ, शेतकरी, जोगलवाडी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.