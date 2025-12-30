महाराष्ट्र बातम्या

Palghar News : ७/१२ वर खोट्या नोंदींचा आरोप; मोखाडा तहसीलदार कार्यालयात शेतकऱ्याचा आत्मदहनाचा प्रयत्न!

Land Record Fraud : ७/१२ उताऱ्यावर खोट्या नोंदी झाल्याचा आरोप करत मोखाडा तहसीलदार कार्यालयात शेतकऱ्याने आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याने खळबळ उडाली आहे. महसूल यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असून सखोल चौकशीची मागणी होत आहे.
मोखाडा : मोखाड्यातील खोच–शिरसोनपाडा येथील जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर खोटी नावे नोंदविण्यात आल्याचा आरोप करत अर्जदार राजु भाऊ मालक (वय २६ ) यांनी आज नायब तहसीलदारांच्या दालनात अंगावर रॉकेल ओतून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. वेळेवर हस्तक्षेप झाल्याने मोठा अनर्थ टळला.

