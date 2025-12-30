Palghar News : तीन महिने उलटूनही नुकसान भरपाई नाही; ई-केवायसीच्या अडथळ्यांमुळे मोखाड्यातील शेतकरी कर्जबाजारी!

मोखाडा : अवकाळी पावसामुळे शेती पिकाची झालेली नुकसान भरपाई बाबत तात्काळ पंचनामे करून त्यांना नुकसान भरपाई मिळावी असे आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र, तीन महिने उलटूनही पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यात अद्याप अनेक शेतकऱ्यांना नुकसानीचे पैसे मिळालेले नाही. सरकार च्या जाचक अटी ही भरपाई अडकली आहे. त्यामुळे सावकारी व्याजाने पैसे घेऊन शेतकरी आपल्या कुटुंबाचची गुजरन करीत आहे..रोजच पडणाऱ्या पावसाने शेतीचे नुकसान, पूर पाण्यात वाहून गेलेली शेती, शिवाय करपा, बुरशी, बगळ्या रोगांच्या प्रादुर्भावाने पीक भुईसपाट झाले आहे. अशा नुकसान झालेल्या शेतीचा पंचनामा करून त्या शेतकऱ्यास नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी प्रशासनाने पंचनामे केले. काही दिवसातच शासनाकडून रक्कमही मंजूर करण्यात आली. या नुकसान भरपाईत तालुक्यातील 1 हजार 441. शेतकरी पात्र ठरले आहेत..Pune News: शिंदेंच्या शिवसेनेचं माकड होण्यामागची खरी कारणं | Eknath Shinde | Ajit Pawar | Sakal Media .नुकसान भरपाईत मोठा दुजाभाव असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. शेतकऱ्यांच्या भरपाई रकमेमध्ये मोठी तफावत असल्याने खरा शेतकरी मात्र आपल्या हक्काच्या रकमेपासून वंचित आहे. शिवाय आधार कार्ड अपडेट, मोबाईल नंबर बँक अकाउंट लिंक, अर्ज करणे सातबारा वरील अनेक नावे अशा विविध कागदपत्रामध्ये फेऱ्यात ही भरपाई अडकल्याने तुटपुंजी रक्कमही हातात शेतकऱ्यांच्या हातात मिळालेली नाही. अखेर, नाईलाजास्तव परिवाराच्या पालन पोषणासाठी शेतकऱ्यांवर ऊसनवारी आणि कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे..तहसील यादीमध्ये माझ्या नावे दोन हजार आठशे रुपये रक्कम टिपली आहे. त्यासाठी मला आधार अपडेट, बँक केवायसी, मोबाईल नंबर अशा विविध कागदपत्राची पूर्तता सांगितली आहे. माझ्याकडे आधार कार्ड व सातबारा, बँक खाते नंबर शिवाय कुठले ही कागदपत्र नाहीत. मी एक एकर वर लावलेली नागलीच्या पिकात मला उत्पन्न न मिळाल्याने वर्षभराच्या कुटुंब उदरविवाहासाठी सावकारा मार्फत कर्ज काढावे लागले आहे.- कोंडाजी त्रंबक ठोंबरे, शेतकरी, जोगलवाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.