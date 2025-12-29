महाराष्ट्र बातम्या

Mokhada Sanitation Drive : लोकसहभागातून गावपाडे स्वच्छ; मनरेगामुळे मोखाड्यात बदलाची सुरुवात!

Har Ghar Shoshkhadde : मोखाडा तालुक्यात मनरेगाच्या माध्यमातून हर घर शोषखड्डे अभियान राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे गावपाडे स्वच्छ, दुर्गंधीमुक्त होऊन नागरिकांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होणार आहे
Har Ghar Shoshkhadde Campaign Launched in Mokhada

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
मोखाडा : मोखाड्यात स्वच्छता रहावी म्हणून, मुख्यमंत्री समृध्द पंचायत राज अभियानांतर्गत हर घर शोषखड्डे अभियान राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यासाठी पंचायत समितीचे अधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरीकांनी मनरेगातुन सदरचे शोषखड्डे अभियान, संयुक्तपणे राबवणे सुरु केले आहे. त्यामुळे मोखाड्यातील गावपाडे स्वच्छ व दुर्गंधी मुक्त होणार आहेत.

