Mokhada Sanitation Drive : लोकसहभागातून गावपाडे स्वच्छ; मनरेगामुळे मोखाड्यात बदलाची सुरुवात!

मोखाडा : मोखाड्यात स्वच्छता रहावी म्हणून, मुख्यमंत्री समृध्द पंचायत राज अभियानांतर्गत हर घर शोषखड्डे अभियान राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यासाठी पंचायत समितीचे अधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरीकांनी मनरेगातुन सदरचे शोषखड्डे अभियान, संयुक्तपणे राबवणे सुरु केले आहे. त्यामुळे मोखाड्यातील गावपाडे स्वच्छ व दुर्गंधी मुक्त होणार आहेत. .शासनाने मुख्यमंत्री समृध्द पंचायत राज अभियान, ग्रामपातळीवर राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या अभियानांतर्गत विविध ऊपक्रम ग्रामपंचायत तसेच लोकसहभागातून राबविण्यात येत आहेत. मोखाड्यात वनराई बांधण्यासह, हर घर शोषखड्डे हा ऊपक्रम मनरेगाच्या माध्यमातून पंचायत समितीने गावपाड्यांत राबविण्यास सुरुवात केली आहे. वनराई बंधारे तालुक्यात 100. च्या दरम्यान बांधण्याचा माणसं पंचायत समिती प्रशासनाने दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवला आहे..Bhimashankar Temple Issue : भीमाशंकर देवस्थानात भाविकांची आर्थिक लूट; शासनाने तात्काळ ताबा घ्यावा – देविदास दरेकर.दरम्यान, तालुक्यातील गावपाड्यातील सांडपाण्याचा प्रश्न निकाली निघणार आहे. त्यामुळे डासांचा ऊपद्रव कमी होऊन गाव स्वच्छ व दुर्गधीमुक्त होणार आहे. पर्यायाने नागरिकांचे आरोग्य सुदृढ व्हावे म्हणून हर घर शोषखड्डा हा स्तुत्य उपक्रम मनरेगातुन राबविला जात आहे. तालुक्यात 1 हजार 350 शोषखड्डे बांधण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात हिरवे - पिंपळपाडा आणि दांडवळ ग्रामपंचायती पासुन करण्यात आली आहे. या ऊपक्रमात नागरिकांनी तसेच लोकप्रतिनिधींनी ऊस्फुर्त सहभाग नोंदवला आहे. तालुक्यात प्रत्येक ग्रामपंचायती मधील हा ऊपक्रम राबविण्यात येणार आहे..मोखाडा पंचायत समितीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत स्तरावर लोकसहभागातून वनराई बांधले जात आहेत. त्याचबरोबर आता प्रत्येक गावपाड्यांत शोषखड्डे मनरेगातुन बांधण्याचे काम हाती घेतले आहे. तालुक्याला 1. हजार 350. शोषखड्डे बांधण्याचा ईष्टांक घेतला असून त्यामधील 365. शोषखड्ड्यांची कामे पुर्ण झाले आहेत. सर्वच ग्रामपंचायती मध्ये शोषखड्डे धावण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.- अक्षय पगार, गटविकास अधिकारी, मोखाडा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.