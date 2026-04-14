Maharashtra Drought: महाराष्ट्रावर दुष्काळाचं संकट, वरुणराजा यंदा रुसणार; एल निनोमुळे ९२ टक्के पावसाचा अंदाज

पुणे : नैॡत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (मॉन्सून) हंगामावर 'एल-निनो'चे सावट असल्याने यंदा देशात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचे संकेत आहेत. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत देशात सरासरीच्या ९२ टक्के पावसाचे पूर्वानुमान भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) जाहीर केले. या अंदाजात पाच टक्के कमी-अधिक तफावतीची शक्यता गृहीत धरण्यात आली आहे. हवामान विभागाने महाराष्ट्रातदेखील कमी पर्जन्यमानाचे संकेत दिले आहेत..नवी दिल्ली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत हवामान विभागाचे महासंचालक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा यांनी आज मॉन्सून हंगामातील पावसाचा पहिल्या टप्प्याचा दीर्घकालीन अंदाज जाहीर केला. हा अंदाज वर्तविताना प्रशांत महासागरातील पाण्याच्या पृष्ठभागाचे तापमान, भारतीय महासागरातील द्वि-ध्रुवीता आणि उत्तर गोलार्धातील हिमाच्छादन हे घटक विचारात घेतले आहेत.यंदाच्या मॉन्सूनमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता सर्वाधिक (६६ टक्के), सरासरीइतक्या पावसाची शक्यता २७ टक्के आहे. तर सरीसरीपेक्षा अधिक पावसाची शक्यता अवघी सात टक्के असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले..हवामान विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार देशाच्या बहुतांश भागात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याची शक्यता अधिक आहे. भारताचा अतिउत्तरेकडील भाग, पूर्वोत्तर राज्ये आणि दक्षिण द्वीपकल्पाचा काही भाग वगळता पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यातच पाण्याचा जपून वापर करावा लागणार आहे. मे अखेरीस हवामान विभागनिहाय सुधारित अंदाज जाहीर करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी हवामान विभागाने देशात १०५ टक्के पावसाचा अंदाज वर्तविला होता. प्रत्यक्षात देशात सरासरीपेक्षा ८ टक्के अधिक, तर महाराष्ट्रात २० टक्के अधिक पाऊस पडला होता..मॉन्सून हंगामात 'एल- निनो'विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराचे तापमान सरासरीवर असून, सध्या तटस्थ स्थिती म्हणजेच 'ला-निना' ही नाही, आणि 'एल-निनो'देखील नाही, अशी स्थिती आहे. मॉन्सून मिशन मॉडेल आणि इतर जागतिक मॉडल्सनुसार मॉन्सून हंगामात 'एल-निनो' स्थिती तयार होण्याची शक्यता आहे..महाराष्ट्रात यंदा कमी पर्जन्यमानयंदाच्या मॉन्सून हंगामात महाराष्ट्रात कमी पावसाचे संकेत आहेत. मॉन्सून पावसाच्या वितरणाबाबत जाहीर केल्या प्रमाणे महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागात यंदा सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता आहे. पूर्व विदर्भाच्या काही भागात चांगला पाऊस अपेक्षित असला, तरी उर्वरित महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे..राज्यात उष्णतेची लाट येण्याची शक्यतापुणे : सूर्य तळपल्याने उन्हाच्या झळांनी महाराष्ट्र तापला आहे. विदर्भात उन्हाचा चटका अधिक असून, अकोला येथे यंदाच्या हंगामातील उच्चांकी ४३.१ अंश तापमानाची नोंद झाली आहे. उद्या (ता. १४) ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यात उष्ण व दमट हवामानाची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा (यलो अलर्ट) आहे. बुधवारपासून (ता. १५) विदर्भासह राज्यात उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. .पाणीपुरवठ्यास नियमांचे वावडेराज्यात उन्हाचा तडाखा वाढत असून ग्रामीण भागात पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. मुख्यमंत्री सातत्याने प्रशासनाला इंटरनेटवर आणि पोर्टलवर अद्ययावत माहिती देण्याचे आदेश देतात, मात्र पाणीपुरवठा विभागाला या नियमांचे वावडे दिसते. गेल्या २१ दिवसांपासून टँकरचा एकही नवा अहवाल संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. टँकरच्या स्थितीबाबतचा शेवटचा अहवाल २३ मार्च रोजी अपलोड करण्यात आला होता..काटकसर गरजेची- पाण्याची गळती रोखावी- काटकसरीने वापर करावा- पाण्याचा पुनर्वापर गरजेचा- तुषार सिंचन वापरावे- पीक पद्धतीत बदल हवा- पाण्याचे ऑडिट गरजेचे- सांडपाण्याचे शुद्धीकरण- शाळांतून जागृती हवी