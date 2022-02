By

कोरोना काळात महाराष्ट्र सरकारानं चांगलं काम केलं. याची दखल खुद्द WHO नं घेतली. मुंबई महानगरपालिकेचंही काम कौतुकास्पद होतं, असं WHO नं म्हंटलं होतं. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांचं काँग्रेसबद्दलचं विधान अत्यंत चुकीचं आहे, असं स्पष्ट मत शिवसेनेचे नेते, खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी व्यक्त केलं. पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी तसं बोलले असतील, अशी टीकाही त्यांनी केली. (Sanjay Raut Statement on PM Modi)

भारतानं कोरोनाच्या संकटावर मात केलीय, पण कोरोना महामारीतही विरोधकांनी राजकारण केलंय. देशभरात कोरोना पसरवण्यास महाराष्ट्र काँग्रेस जबाबदार आहे. कोरोना महामारीच्या काळात महाराष्ट्र काँग्रेसनं मजुरांना स्थलांतर करायला लावलं. परप्रांतियांना तिकिटं काढून देऊन स्थलांतर करण्यास भाग पाडलं, असा हल्लाबोल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत काल केला आहे. पंतप्रधान राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना बोलत होते. मोदींच्या या आरोपांना उत्तर देताना खासदार राऊत यांनी पंतप्रधानांवर टीका केलीय.

सध्या पाच राज्यांच्या निवडणुका सुरु आहेत आणि याचाच फायदा भाजपला घ्यायचा आहे, त्यामुळंच मोदींनी काँग्रेसवर कोरोना संसर्ग पसरवल्याचा आरोप केलाय. कोरोना महामारीत महाराष्ट्र सरकारनं अत्यंत चांगलं काम केलंय, याची दखल खुद्द WHO नं घेतली. परंतु, मोदींना हे कौतुक दिसत नसावं. मात्र, त्यांनी केलेले आरोप अत्यंत चुकीचे आहेत. महामारीच्या काळात कोणत्याही पक्षानं राजकारण केलं नाही, असं सांगत राऊत यांनी काँग्रेस पक्षाची पाठराखण केलीय. निवडणुकीमुळीच मोदींनी काँग्रेसवर खोटे आरोप केले आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.