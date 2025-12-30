महाराष्ट्र बातम्या

MPSC Exam : राज्यसेवेच्या जाहिरातीत जागांना कात्री; केवळ ८७ जागांचीच जाहिरात प्रसिद्ध केली

मागील वर्षी राज्यसेवेच्या १२७ जागांसाठी जाहिरात काढणाऱ्या सरकारने यंदा कात्री लावत राज्यसेवेच्या जागा ७९ वर आणल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
- प्रज्वल रामटेके

पुणे - राज्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरली जाणारी महत्त्वाची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असतानाही राज्य सरकारने २०२६ च्या नागरी सेवा परीक्षेसाठी केवळ ८७ जागांचीच जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे.

