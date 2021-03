MPSC परीक्षेबाबत लवकरच तोडगा काढण्याचं मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन - नाना पटोले

मुंबई : MPSC परीक्षेबाबत लवकरच तोडगा काढण्यात येईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलं आहे, अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी आपलं फोनवरुन बोलणं झाल्याचं त्यांनी ट्विट करुन सांगितलं आहे. आताच #MPSC परीक्षा संबंधात माननीय मुख्यमंत्री @OfficeofUT यांच्याशी माझा फोन कॉल द्वारा बोलणे झाले असून मुख्यमंत्री साहेबांनी यावर लवकरच तोडगा काढण्यात येणार असे आश्वासन दिले आहे. https://t.co/9UVP7dacky — Nana Patole (@NANA_PATOLE) March 11, 2021 पटोले म्हणाले, "आत्ताच MPSC परीक्षेसंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी माझं फोनवरुन बोलणं झालं असून मुख्यमंत्र्यांनी यावर लवकरच तोडगा काढण्यात येणार असल्याचं आश्वासन दिलं आहे." तत्पूर्वी एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांची अडचण सांगताना पटोलेंनी मागणी केली की, "अनेक संकटांना मात करत विद्यार्थी परीक्षांकरता परिश्रम घेत असतो. दरम्यान, जवळ आलेली MPSC ची परीक्षा झाली पाहिजे कारण विद्यार्थांचं भविष्य यावर अवलंबून आहे. कोरोनाचे संपूर्ण नियमांचे पालन करत विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भविष्याकरीता ही परीक्षा झाली पाहिजे ही आमची रास्त मागणी आहे."

Web Title: MPSC exam to be settled soon CM assures Patole gives information