महाराष्ट्र बातम्या

MPSC Exam : ‘एमपीएससी’ परीक्षेबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम; पूर्व परीक्षा होणार की पुढे ढकलणार याकडे लक्ष

नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या २ आणि २० डिसेंबरला होणाऱ्या मतदानाची मतमोजणी ही एकत्रित २१ डिसेंबरला होणार आहे.
MPSC Exam

MPSC Exam

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- प्रज्वल रामटेके

पुणे - नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या २ आणि २० डिसेंबरला होणाऱ्या मतदानाची मतमोजणी ही एकत्रित २१ डिसेंबरला होणार आहे. तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) महाराष्ट्र गट ‘ब’ अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा २१ डिसेंबरला होणार आहे.

Loading content, please wait...
education
student
Decision
MPSC Exam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com