MPSC Exam : सोलापूरचा विजय लामकाने प्रथम; महिला प्रवर्गातून आरती जाधव प्रथम

पुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या 'राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२४' या परीक्षेचा अंतिम निकाल बुधवारी जाहीर करण्यात आला. या परीक्षेत सोलापूर जिल्ह्यातील विजय लामकाने हे सर्वसाधारण आणि मागास प्रवर्गातून राज्यात प्रथम आले आहेत, तर याच जिल्ह्यातील आरती जाधव या महिला प्रवर्गातून राज्यात प्रथम आल्या आहेत..राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत २७ ते २९ मे २०२५ या कालावधीत राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-२०२४ घेण्यात आली. विविध २० संवर्गातील ४६१ पदांच्या भरतीसाठी ही परीक्षा झाली. या परीक्षेचा निकाल आणि प्रत्येक प्रवर्गासाठी शिफारसपात्र ठरलेल्या शेवटच्या उमेदवारांचे गुण (सीमांकन गुण) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहेत..शिफारसपात्र उमेदवारांची पात्रता मूळ प्रमाणपत्रांवरून तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून केली आहे. उमेदवारांनी अर्जात दिलेली माहिती खोटी किंवा चुकीची आढळल्यास किंवा अर्जातील दाव्यानुसार प्रमाणपत्रांची पूर्तता नियुक्तीच्यावेळी न केल्यास, तसेच राज्य सरकार स्तरावर अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार दावे तपासताना आणि अन्य कारणांमुळे अपात्र ठरणाऱ्यांची उमेदवारी कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे..वैद्यकीय तपासणी पूर्ण न केलेल्या उमेदवारांचा अंतिम निकालात समावेश केलेला नाही. निकालानुसार दिव्यांग, अनाथ, खेळाडू, मागास अशा आरक्षित पदावर शिफारसपात्र उमेदवारांची तपासणी सक्षम प्राधिकरणाकडून करण्यात येत आहे. या निकालाच्या आधारे शिफारस पात्र ठरलेल्या, ना शिफारस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना उत्तरपुस्तिका, उत्तरपत्रिकेतील गुणांची पडताळणी करायची असल्यास गुणपत्रके त्यांच्या प्रोफाइलमध्ये उपलब्ध झाल्याच्या तारखेपासून १० दिवसांत आयोगाकडे ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करणे आवश्यक आहे.