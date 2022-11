By

Latest MPSC Exam Result : महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट 'ब' मुख्य परीक्षा 2020 - पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गाचा निकाल जाहीर झाला आहे. हा निकाल राज्य लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या ठिकाणी तुम्हाला संपूर्ण यादी पाहता येईल. (MPSC Exam Result Police Sub Inspector main exam result out see qulified candidates full list)

आयोगाच्या संकेतस्थळावर तुम्हाला पात्र उमेदवारांची विभागवार याची पाहता येईल. https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/6255 या वेबसाईटवर जाऊन तुम्हाला ही यादी पाहता येईल. एकूण २६१६ उमेदवार या परीक्षेत पात्र ठरले आहेत.