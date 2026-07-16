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MPSC Exam Update: एमपीएससी ऑनलाइन परीक्षा ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्याची मुख्यमंत्र्यांची सूचना; अधिकृत निर्णयाकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष

एमपीएससी ऑनलाइन परीक्षा अंमलबजावणीला विद्यार्थ्यांचा तीव्र विरोध; फडणवीसांनी २०२७ पर्यंत मुदत सुचवली असली तरी अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा
The Maharashtra government has proposed postponing the MPSC Online Exam implementation until August 2027, with the final decision pending before the commission.

The Maharashtra government has proposed postponing the MPSC Online Exam implementation until August 2027, with the final decision pending before the commission.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रज्वल रामटेके

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा संगणक आधारित (ऑनलाइन) पद्धतीने घेण्याच्या निर्णयाला राज्यभरातून होत असलेला वाढता विरोध पाहता, राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. एमपीएससीच्या परीक्षा लगेच ऑनलाइन न घेता, ऑगस्ट २०२७ पासून या प्रणालीची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘एमपीएससी’ला दिले आहेत. मात्र, विद्यार्थी संघटनांनी या भूमिकेवरही आक्षेप घेत ऑनलाइन परीक्षांना कोणत्याही परिस्थितीत विरोध कायम राहील, अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे.

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