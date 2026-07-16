MPSC Exam Update: एमपीएससी ऑनलाइन परीक्षा ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्याची मुख्यमंत्र्यांची सूचना; अधिकृत निर्णयाकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष

प्रज्वल रामटेके पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा संगणक आधारित (ऑनलाइन) पद्धतीने घेण्याच्या निर्णयाला राज्यभरातून होत असलेला वाढता विरोध पाहता, राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. एमपीएससीच्या परीक्षा लगेच ऑनलाइन न घेता, ऑगस्ट २०२७ पासून या प्रणालीची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘एमपीएससी’ला दिले आहेत. मात्र, विद्यार्थी संघटनांनी या भूमिकेवरही आक्षेप घेत ऑनलाइन परीक्षांना कोणत्याही परिस्थितीत विरोध कायम राहील, अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे..ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीला राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून तीव्र विरोध होत आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींशी चर्चा करून ऑनलाइन परीक्षा विद्यार्थ्यांवर लादली जाणार नाही, तसेच सर्व यंत्रणा सक्षम आणि विश्वासार्ह झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही दिली होती. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी पुण्यातील नियोजित मोर्चा स्थगित केला होता. दरम्यान, विविध विद्यार्थी संघटनांच्या सातत्यपूर्ण मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुंबईत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार, राज्याचे मुख्य सचिव आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली. या बैठकीत परीक्षा पद्धतीतील बदल, पारदर्शकता आणि अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली..यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘सुरक्षित आणि पारदर्शी निवड प्रक्रिया हा राज्य सरकारचा कायमच आग्रह राहिला आहे. परीक्षा वेळेत झाल्या पाहिजेत आणि निकालही वेळेत लागले पाहिजेत. मात्र, एका व्यवस्थेकडून दुसऱ्या व्यवस्थेकडे जाताना मार्गक्रमण सुरळीत असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक यंत्रणेला सज्जतेसाठी पुरेसा अवधी मिळावा, यासाठी संगणकआधारित (ऑनलाइन) परीक्षा लगेच लागू न करता टप्प्याटप्प्याने ऑगस्ट २०२७ पासून अंमलात आणाव्यात.’’ यादृष्टीने पुढील अधिकृत निर्णय एमपीएससीने घ्यावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या सूचनेनंतर अंतिम निर्णय घेण्याची जबाबदारी आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर आहे. त्यामुळे आयोग यासंदर्भात लवकरच अधिकृत निर्णय जाहीर करेल अशी अपेक्षा विद्यार्थी आणि विद्यार्थी संघटनांतर्फे व्यक्त करण्यात येत आहे..‘ऑगस्ट २०२७’ची मुदत कशासाठी? : रोहित पवारमुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवर आमदार रोहित पवार यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विद्यार्थ्यांचा विश्वास केवळ ऑफलाइन परीक्षांवर असून त्यांचा विरोध ऑनलाइन परीक्षा आणि नॉर्मलायझेशन प्रक्रियेमुळे होणाऱ्या गोंधळाला आहे. दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री यांनी एकाच वेळी, एकाच शिफ्टमध्ये परीक्षा घेण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईपर्यंत ऑनलाइन परीक्षा घेतल्या जाणार नाहीत, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, नव्या भूमिकेत त्या अटीचा उल्लेख नाही. एकाच शिफ्टमध्ये परीक्षा घेण्यासाठी आवश्यक सुविधा एका वर्षात उभ्या राहणार नसताना ऑगस्ट २०२७ ही मुदत का देण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या संमतीशिवाय ऑगस्ट २०२७ काय, ऑगस्ट २०४७ आले तरी ऑनलाइन परीक्षा स्वीकारल्या जाणार नाहीत.’’.आयोगाच्या अधिकृत निर्णयाकडे लक्षमुख्यमंत्र्यांनी एमपीएससीच्या परीक्षा ऑगस्ट २०२७ पर्यंत ऑफलाईन पद्धतीनेच घेण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. मात्र, एमपीएससी ही एक स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या सूचनेनंतर आयोगाकडून यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणे आणि तसे अधिकृत परिपत्रक काढणे तांत्रिकदृष्ट्या आवश्यक आहे. जोपर्यंत आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन परीक्षा पुढे ढकलल्याचे आणि त्या ऑफलाइनच होणार असल्याचे परिपत्रक येत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आणि धाकधूक कायम राहणार आहे. केवळ आश्वासनावर पूर्ण विश्वास न ठेवता, आयोगाच्या अधिकृत परिपत्रकानंतरच आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाईल, अशी भूमिका विद्यार्थी आणि संघटनांनी घेतली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे लक्ष आयोगाच्या अधिकृत निर्णयाकडे लागले आहे..विद्यार्थी संघटनांचा विरोध कायम‘‘मुख्यमंत्र्यांनी ऑनलाइन परीक्षा तातडीने लागू न करण्याची भूमिका मांडून ऑगस्ट २०२७ पर्यंत मुदत देण्याची सूचना केली आहे, त्याचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र, विद्यार्थ्यांचा मूलभूत विरोध हा ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीलाच आहे. मुख्यमंत्री यांनी ‘सर्व विद्यार्थ्यांची एकाच वेळी, एकाच शिफ्टमध्ये परीक्षा घेण्यासाठी सक्षम यंत्रणा तयार होईपर्यंत ऑनलाइन परीक्षा लादली जाणार नाही’ असा शब्द दिला होता. त्या आश्वासनावर आमचा विश्वास आहे. मात्र, एमपीएससीकडून याबाबत अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध होईपर्यंत आमचा लढा थांबणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी ऑफलाइन परीक्षा कायम ठेवाव्यात, हीच आमची ठाम भूमिका असून त्यासाठीचा पाठपुरावा सुरूच राहील.’’- किरण निंभोरे, विद्यार्थी प्रतिनिधी.‘‘राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांची मागणी ऑफलाइन परीक्षांची असताना ऑनलाइन परीक्षा लादण्याचा प्रयत्न होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा विचार करून ऑफलाइन पद्धतीच कायम ठेवावी.’’स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशनचे अध्यक्ष, महेश घरबुडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.