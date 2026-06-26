MPSC Main Exam Pattern: राज्य सेवा मुख्य परीक्षेच्या स्वरूपात मोठा बदल; वैकल्पिक विषय वगळला, पुढच्या वर्षीपासून अंमलबजावणी

पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राज्य सेवा मुख्य परीक्षेच्या (गट - अ व ब) स्वरूपात मोठा बदल केला असून, २०२७ च्या परीक्षेपासून ‘वैकल्पिक विषय’ वगळण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. देशातील इतर राज्यांच्या धर्तीवर मूल्यमापन पद्धतीत अधिक एकसमानता आणि प्रमाणबद्धता आणण्याच्या उद्देशाने आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता मुख्य परीक्षेचे एकूण गुण १७५० वरून १२५०, तर मुलाखतीसह एकूण गुण २०२५ ऐवजी १५२५ इतके होणार आहेत..आयोगाच्या परीक्षा नियंत्रक व सह सचिव सरिता बांदेकर-देशमुख यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे या निर्णयाची माहिती दिली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट-अ व गट-ब अंतर्गत राज्य सेवा मुख्य परीक्षेसाठी सध्या उमेदवारांना एका वैकल्पिक विषयाची निवड करावी लागते, ज्याचे प्रत्येकी २५० गुणांचे दोन पेपर (एकूण ५०० गुण) अनिवार्य होते. मात्र, आता २०२७ च्या मुख्य परीक्षेपासून हे दोन्ही पेपर वगळण्यात आले आहेत..ST Concession Smart Cards: लोणी काळभोरमध्ये ज्येष्ठांसाठी एसटी प्रवास सवलत स्मार्ट कार्ड शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; एका दिवसात २२७ ज्येष्ठांना कार्ड वितरण.आयोगाने दिलेल्या माहितीनूसार, देशातील तमिळनाडू, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांसारख्या अनेक राज्यांच्या लोकसेवा आयोगांनी त्यांच्या राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पद्धतीमधून वैकल्पिक विषय यापूर्वीच वगळले आहेत. त्याऐवजी अधिक एकसमान आणि प्रमाणित मूल्यमापन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. याच धर्तीवर सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून एमपीएससीनेही वैकल्पिक विषय वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे..'या' परीक्षांच्या स्वरूपात कोणताही बदल नाहीहा बदल केवळ राज्य सेवा मुख्य परीक्षेसाठी लागू करण्यात आला आहे. मात्र, महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षेकरिता वैकल्पिक विषयांची तरतूद पूर्वीप्रमाणेच लागू राहणार आहे. तसेच महाराष्ट्र स्थापत्य/यांत्रिकी/विद्युत अभियांत्रिकी सेवा, कृषी सेवा, अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा, पशुवैद्यकीय सेवा आणि निरीक्षक वैधमापनशास्त्र या सर्व मुख्य परीक्षा प्रचलित योजनेनुसारच घेण्यात येतील; त्यांच्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे..Dangerous ZP School Building: टाकळी राजेराय जि.प. शाळेची धोकादायक इमारत; २०१७ पासून लोबकळता स्लॅब, विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी सुरूच खेळ.अशी असेल सुधारित परीक्षा योजना (२०२७ पासून लागू)भाषा पेपर १ (मराठी) : ३०० गुणभाषा पेपर २ (इंग्रजी) : ३०० गुणनिबंध (मराठी किंवा इंग्रजी) : २५० गुणसामान्य अध्ययन १ ते ४ (चार पेपर) : प्रत्येकी २५० गुणवैकल्पिक विषय पेपर १ व २ (२६ विषय) : परीक्षेतून वगळण्यात आलेएकूण लेखी परीक्षा (पेपर ३ ते ७) : १२५० गुणमुलाखत : २७५ गुणअंतिम एकूण गुण (लेखी + मुलाखत) : १५२५ गुण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.