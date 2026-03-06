MPSC Exam : राज्यसेवा परीक्षा ढकलली पुढे; विद्यार्थ्यांच्या विनंतीची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून दखल

पुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात येणारी ‘महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा २०२५’ पुढे ढकलली आहे. या परीक्षेच्या पूर्व परीक्षेचा निकाल उशिरा जाहीर झाल्याने मुख्य परीक्षेसाठी अवघे ३० दिवस शिल्लक राहिले होते. यामुळे विद्यार्थी चिंताग्रस्त झाले होते. ‘सकाळ’ने विद्यार्थ्यांची व्यथा मांडत सातत्याने आवाज उठवला होता. अखेर उमेदवारांच्या विनंतीची दखल घेत आयोगाने गुरुवारी सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे. .आयोगातर्फे ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा घेण्यात आली होती. मात्र, निकाल जाहीर करण्यासाठी आयोगाला १०५ दिवसांचा कालावधी लागला होता. निकाल उशिरा लागल्याने २९ मार्च रोजी नियोजित असलेल्या मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी विद्यार्थ्यांना जेमतेम ३० दिवसांचा वेळ मिळाला होता..‘यूपीएससी’च्या धर्तीवर नव्याने लागू झालेल्या वर्णनात्मक अभ्यासक्रमानुसार सखोल तयारीसाठी किमान ९० दिवसांचा वेळ मिळणे अपेक्षित असते. एवढ्या कमी वेळेत अवाढव्य अभ्यासक्रम कसा पूर्ण करायचा, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर होता. त्यामुळे ‘सकाळ’ने आयोगाच्या दिरंगाईचा विद्यार्थ्यांना बसणारा फटका निदर्शनास आणून दिला होता. या वृत्ताची दखल घेत आयोगातर्फे ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे..उमेदवारांना परीक्षेत कोणताही व्यत्यय येऊ नये आणि ती सुरळीतपणे पार पडावी, यासाठी सुधारित तारखेस परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आयोगाचे उपसचिव (जाहिरात) सं. पां. देशमुख यांनी शुद्धिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. आयोगाच्या वार्षिक वेळापत्रकानुसार ‘महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा २०२५’ २९ मार्च ते २६ एप्रिल या कालावधीत नियोजित होती. मात्र, आता परीक्षा ५ एप्रिल ते २ मे २०२६ या कालावधीत पार पडणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.