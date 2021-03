'एमपीएससी'तर्फे उमेदवारांना अपात्रतेचा इशारा ! पेपरपूर्वी दीड तास अगोदर परीक्षा केंद्रांवर उपस्थित राहावे लागणार 

सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या राज्य सेवेची पूर्व परीक्षा 14 मार्च रोजी होणार आहे. तर महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 27 मार्च आणि महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्‍त पूर्व परीक्षा 11 एप्रिलला होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आयोगाने उमेदवारांना आयोगाच्या संकेतस्थळावरून प्रवेशपत्र काढण्याचे आवाहन केले आहे. तर अडचणीसंदर्भात 1800-1234-275 आणि 1800-2673-889 या टोल फ्री क्रमांकांवर संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, आयोगाकडे परीक्षेसंदर्भात चौकशी करताना काही उमेदवार उध्दट बोलत असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे या क्रमाकांवरील कॉल रेकॉर्डिंग केले जाणार असून संबंधित उमेदवाराला अपात्र ठरविण्याचा इशारा आयोगाने दिला आहे. आयोगाच्या सूचना अन्‌ इशारा... मूळ प्रवेशपत्राविना उमेदवारांना परीक्षा कक्षात प्रवेश मिळणा नाही

परीक्षा सुरु होण्याच्या वेळेपूर्वी दीड तास अगोदर परीक्षा केंद्रावर उमेदवारांची उपस्थिती बंधनकारक

परीक्षा केंद्रावर उशिराने आलेल्या उमेदवाराला परीक्षेसाठी प्रवेश दिला जाणार नाही

ओळखीच्या पुराव्यासाठी आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅनकार्ड, स्मार्ट कार्ड आवश्‍यक

परीक्षा कक्षात मोबाइल घेऊन जाता येणार नाही; मित्र, नातेवाईकांना परीक्षा केंद्रांवर प्रवेश नाही

परीक्षा कालावधीत गैरप्रकार करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार

उमेदवारांनी आयोगाच्या टोल फ्री क्रमांकावर परीक्षसेसंबंधीच्या अडचणीच विचाराव्यात

मदत केंद्रावरील दूरध्वनी संभाषणाचे ध्वनीमुद्रण केले जात असून अनावश्‍यक माहिती विचारणाऱ्यावर तथा उध्दट बोलणाऱ्यांवर होईल अपात्रतेची कारवाई कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये कडक लॉकडाउन करण्यात आला आहे. परंतु, केंद्रीय व राज्य, विद्यापीठांच्या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यातून सवलत दिली आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यांच्याकडे स्वत:चे ओळखपत्र व परीक्षेचे प्रवेशपत्र ठेवावे, असे आवाहन आयोगाकडून करण्यात आले आहे. परीक्षेच्या अनुषंगाने आयोगाच्या सचिवांनी तथा राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना त्यादृष्टीने निर्देश दिले आहेत. पेपर सुरु होण्यापूर्वी उमेदवारांनी दीड तास अगोदर परीक्षा केंद्रांवर उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले असून पेपरसाठी उशीर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसंदर्भात आयोगाकडून कारवाई केली जाणार आहे. सर्व परीक्षार्थींना कोरोना संबंधीचे सर्व नियम पाळावे लागतील, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

Web Title: 'MPSC' warns of disqualification to candidates! You have to be present at the examination centers one and a half hours before the paper