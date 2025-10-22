महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Farmers : केवळ ६३ लाख शेतकऱ्यांनाच मदत, राज्यात ५,८६६ कोटींचा निधी वितरित; लक्ष्मीपूजनानंतरही प्रतीक्षा

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ₹३१ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केलेले असतानाही, दिवाळी उलटून गेल्यावरही अतिवृष्टीग्रस्त ६३ लाख शेतकऱ्यांना केवळ ₹५,८६६ कोटींची मदत मिळाली असून, उर्वरित शेतकऱ्यांना मदतीची प्रतीक्षा आहे.
Only 63 Lakh Farmers Receive Compensation, Majority Still Await Aid From ₹31,000 Crore Package.

मुंबई : अतिवृष्टिग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या आधी नुकसानभरपाई देण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केलेले असताना मंगळवार (ता. २१) पर्यंत केवळ ५ हजार ८६६ कोटी ९६ लाख ४ हजार रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली. दिवाळसणातील लक्ष्मीपूजनाचा दिवस उलटला तरी केवळ ६३ लाख शेतकऱ्यांनाच मदत मिळालेली आहे. राज्यातील उर्वरित शेतकऱ्यांना दिवाळीतही राज्य सरकारच्या या मदतीची प्रतीक्षा आहे.

