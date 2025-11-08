महाराष्ट्र बातम्या

Zilla Parishad Election : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी सुरू; पुढील १०-१२ दिवसांत घोषणेची शक्यता

Preparation for Zilla Parishad Elections Begins : महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी सुरू; पुढील १० ते १२ दिवसांत निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : राज्य निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. या निवडणुकीसाठी आयोगाने राज्य सरकारकडे मनुष्यबळाची मागणी केली आहे. त्यामुळे पुढील येत्या दहा-१२ दिवसांत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आयोगातील सूत्रांनी दिली.

