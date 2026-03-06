Mumbai–Pune Traffic Plan: अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा; मुंबई-पुणे वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी फडणवीसांनी सांगितला मास्टर प्लॅन

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुंबई आणि पुणे यांच्यातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी अनेक घोषणा केल्या. या योजनांमुळे दोन्ही महानगरांमधील रहदारीची समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून, प्रवासी आणि मालवाहतुकीला अखंड जोडणी मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात प्राधान्याने भूयारी मार्ग आणि मेट्रो प्रकल्पांना चालना देण्यात आली असल्याने नागरिकांना जलद आणि सुव्यवस्थित प्रवासाची सोय उपलब्ध होईल..महत्त्वाचे भूयारी मार्ग प्रस्तावितमुंबईतील वाहतूक सुधारण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे भूयारी मार्ग प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. ऑरेंज गेट, पूर्व मुक्तमार्ग ते मरीन ड्राईव्ह या विभागात भूयारी मार्ग बांधण्याचे काम डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे ठरले आहे. पूर्व आणि पश्चिम मुंबईला जोडणारा गोरेगाव-मुलुंड भूयारी मार्गाचा पहिला टप्पा आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. ठाणे ते बोरिवली दरम्यानचा १८ हजार ८३८ कोटी रुपयांचा भूयारी मार्ग जून २०२८ पर्यंत तयार होईल. त्याचप्रमाणे खारघर ते तुर्भे या २ हजार १०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचे काम सप्टेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण होणार आहे..भूयारी मार्गएकात्मिक भूयारी मार्ग रस्ता प्रकल्पांतर्गत वांद्रे-वरळी सागरी सेतूला बुलेट ट्रेन स्थानकाशी जोडले जाईल. तसेच वांद्रे-कुर्ला संकुलाला मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी जोडण्याचे कामही यात समाविष्ट आहे. याशिवाय गायमुख ते फाउंटन हॉटेल दरम्यान ६ किलोमीटर लांबीचा भूयारी मार्ग आणि फाउंटन हॉटेल ते भाईंदरपर्यंत ९ किलोमीटर लांबीचा उन्नत मार्ग बांधण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था अधिक सुस्पष्ट आणि वेगवान होईल..Maharashtra Budget: कर्जमाफीवर मोठा निर्णय! २ लाखांपर्यंत माफी; पण नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांसाठी काय? फडणवीसांनी सांगितलं....एकूण ४९० किलोमीटरचे मेट्रो जाळे विकसितमेट्रो रेल्वेच्या विकासाकडेही विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. मुंबई, पुणे आणि नागपूर या तीन शहरांमध्ये एकूण ४९० किलोमीटरचे मेट्रो जाळे विकसित करण्यात येत आहे. यातील १७३ किलोमीटर मार्गिका आधीच वाहतुकीसाठी खुल्या झाल्या आहेत. येत्या एका वर्षात आणखी ५० किलोमीटर मार्गिका सुरू करण्याचे नियोजन असून, २०२९ पर्यंत १६५ किलोमीटर अतिरिक्त मार्गिका पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे..मुंबई मेट्रो ११ हा पूर्णतः भूमिगत मार्ग वडाळा ते गेट वे ऑफ इंडिया पर्यंत उभारला जाणार आहे. यासाठी २३ हजार ४८७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पुढे धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातून हा मार्ग वांद्रे टर्मिनसपर्यंत विस्तारित होईल. मुंबई मेट्रो ८ प्रकल्प मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळांना जोडणारा असेल. यासाठी २२ हजार ८६२ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. नवी मुंबई मेट्रो २ हा तळोजा ते खांदेश्वरपर्यंतचा मार्ग ५ हजार ५७५ कोटी रुपयांत पूर्ण होईल..पुण्यात दोन उपमार्गिकांना मंजुरीपुणे मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यात खडकवासला-स्वारगेट-हडपसर-खराडी या मार्गावर हडपसर ते लोणी काळभोर आणि हडपसर बस डेपो ते सासवड या दोन उपमार्गिकांना मंजुरी मिळाली आहे. रामवाडी ते वाघोलीपर्यंत ११ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो प्रकल्पालाही मान्यता देण्यात आली आहे.प्रवासी आणि मालवाहतुकीसाठी अखंड संपर्क जाळे निर्माण करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट ठेवून मेट्रो जाळे १२०० किलोमीटरपर्यंत आणि द्रुतगती मार्गांचे जाळे ६००० किलोमीटरपर्यंत वाढवण्याचे ध्येय ठरविण्यात आले आहे. या सर्व घोषणांमुळे महाराष्ट्रातील वाहतूक व्यवस्था आधुनिक आणि कार्यक्षम होईल असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे..Maharashtra Budget: महाराष्ट्र अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा; चार नवीन योजनांचा पाऊस, पण कोणत्या? जाणून घ्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.