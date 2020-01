मुंबई बॉम्बस्फोटातील दोषी दहशतवादी जलीस फरार

मुंबई : मुंबईतील 1993मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटातील दोषी दहशतवादी जलीस अन्सारी मुंबईतून फरार झाला आहे. कुटूंबियांच्या भेटीसाठी तो मागच्या वर्षी पॅरोलवर तुरूंगाबाहेर आला होता. फरार झाल्यानंतर त्यांच्या कुटूंबियांनी जलीस बेपत्ता झाल्याची तक्रार अग्रीपाडा पोलिसांत नोंदवली आहे.

1993मध्ये मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटात जलीसचा हात होता. याशिवाय 50 हून अधिक साखळी बॉम्बस्फोटात जलीस आरोपी होता. आज जलीसच्या पॅरोलची मुदत संपणार होती आणि काल तो बेपत्ता झाल्याची तक्रार पोलिसांकडे आली. आज जलीसला अजमेर तुरूंगात हजर राहण्यास सांगितले मात्र त्यापूर्वी गुरूवारीच फरार झाला आहे.

Mumbai: A missing complaint has been filed by the family of Jalees Ansari, serial blasts convict, at Agripada police station on January 16. Ansari was out on parole. #Maharashtra

