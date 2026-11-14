Tenant Eviction: भाडेकरू घर खाली करत नाही? आता थेट डीसीपीकडे करता येणार अर्ज

Mumbai: भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यात नेहमीच विळ्या-भोपळ्याचे नाते असते. घर भाड्याने दिल्यानंतर कराराची मुदत संपली तरी भाडेकरू घराचा ताबा सोडत नसेल तर परिस्थिती आणखी बिकट होऊन जाते. अनेकदा वाद-विवाद आणि कायदेशीर लढाई असा हा प्रवास असतो. त्यामुळे घर भाड्याने देणे आणि करार संपल्यानंतर भाडेकरूकडून पुन्हा घराचा ताबा घेणे ही मोठी कसरत असते. मात्र मुंबई पोलिसांनी आता घरमालकांना दिलासा देणारे पाऊल उचलले आहे. .Honey Trap: आधी मैत्री, मग जवळीक अन् नंतर प्रेमाचं जाळं! हेरगिरीसाठी कसा केला जातो 'हनी ट्रॅप'चा वापर?.कराराची मुदत संपल्यानंतरही भाडेकरू घर सोडत नाही अशी परिस्थिती असलेल्या घरमालकांसाठी मुंबई पोलिसांनी नवी व्यवस्था सुरू झाली आहे. भाडेकरूंना बाहेर काढून घरमालकांना घराचा ताबा मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा, १९९९ अंतर्गत मुंबई पोलिस आयुक्तालयातील १५ विभागीय पोलिस उपायुक्तांना (DCP) आता सक्षम प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. या अधिकारांचा वापर करून सांताक्रूझ पूर्व येथील एका घराचा ताबा पोलिसांनी नुकताच मालकाला मिळवून दिला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Sonia Gandhi: सोनिया गांधी यांचे बहुचर्चित बेस्ट सेलर पुस्तक.राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने ३१ जुलै २०२६ रोजी अधिसूचना काढून ही नियुक्ती केली. त्यानुसार संबंधित पोलिस विभागाच्या हद्दीतील मालमत्तेबाबत घरमालक त्या विभागाच्या डीसीपीकडे कडे अर्ज करू शकतात..मुंबईत पहिली कारवाईसांताक्रूझ पूर्व येथील एका घराचा ३६ महिन्यांचा नोंदणीकृत भाडे करार संपल्यानंतरही रहिवाशांनी घराचा ताबा मालकांना दिला नव्हता. त्यानंतर मालकांनी सक्षम प्राधिकरणाकडे अर्ज केला. संबंधित कागदपत्रे आणि बाजू तपासल्यानंतर डीसीपींनी महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याच्या कलम २४ आणि ४३ अंतर्गत बेदखलीचा आदेश दिला..अर्ज कसा करायचा?घरमालकाने संबंधित मालमत्ता ज्या पोलिस विभागाच्या हद्दीत आहे, त्या विभागाच्या सक्षम डीसीपीकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नोंदणीकृत भाडे करार, मालकी किंवा ताबा मिळवण्याचा कायदेशीर अधिकार सिद्ध करणारी कागदपत्रे, करार संपल्याचा पुरावा आणि घर खाली करण्यास सांगितल्याचा पत्रव्यवहार सादर करावा लागतो. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याच्या कलम ५५ नुसार भाडे कराराची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्याची जबाबदारी घरमालकाची असते. नोंदणीकृत लेखी करार नसल्यास अटींबाबत वाद निर्माण होऊ शकतो..भाडेकरूला दाद मागता येते का?कलम ४३ नुसार सक्षम प्राधिकरणाकडून समन्स मिळाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला ३० दिवसांत अर्जाला विरोध करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करता येते. त्यात घरमालकाला ताबा मिळण्यापासून रोखू शकणारी कारणे नमूद करावी लागतात. प्राधिकरणाने परवानगी दिल्यास प्रकरणाच्या सुनावणी घेतली जाते..घराचा ताबा न दिल्यास दुप्पट शुल्क?महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याच्या कलम २४(२) नुसार, कराराची मुदत संपल्यानंतरही ताबा न सोडणाऱ्या परवानाधारकाला करारातील मासिक परवाना शुल्काच्या दुप्पट दराने नुकसानभरपाई द्यावी लागू शकते. ही रक्कम सक्षम प्राधिकरणाकडून ताबा मिळेपर्यंत लागू केली जाऊ शकते..मुंबईतील १५ विभागीय डीसीपींची सक्षम प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही व्यवस्था सध्या तरी फक्त मुंबईत लागू करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.