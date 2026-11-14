महाराष्ट्र बातम्या

Tenant Eviction: भाडेकरू घर खाली करत नाही? आता थेट डीसीपीकडे करता येणार अर्ज

Mumbai police have decided their first eviction case under Maharashtra Rent Control Act 1999: मुंबईतील १५ विभागीय डीसीपींना महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्यांतर्गत सक्षम प्राधिकरणाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. करार संपल्यानंतरही भाडेकरू घराचा ताबा देत नसल्यास घरमालक डीसीपींकडे अर्ज करू शकतात.
Tenant Eviction

Tenant Eviction

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Mumbai: भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यात नेहमीच विळ्या-भोपळ्याचे नाते असते. घर भाड्याने दिल्यानंतर कराराची मुदत संपली तरी भाडेकरू घराचा ताबा सोडत नसेल तर परिस्थिती आणखी बिकट होऊन जाते. अनेकदा वाद-विवाद आणि कायदेशीर लढाई असा हा प्रवास असतो. त्यामुळे घर भाड्याने देणे आणि करार संपल्यानंतर भाडेकरूकडून पुन्हा घराचा ताबा घेणे ही मोठी कसरत असते. मात्र मुंबई पोलिसांनी आता घरमालकांना दिलासा देणारे पाऊल उचलले आहे.

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