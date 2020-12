डिसेंबरचा पगार न झाल्याने राज्यातील नगरपरिषद कर्मचारी करणार मंगळवारपासून दररोज "बोंबाबोंब' ! 

पंढरपूर (सोलापूर) : राज्यातील नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांचे वेतन न मिळाल्याने 29 डिसेंबरपासून राज्यातील सर्व नगरपरिषद कर्मचारी काम बंद ठेवून दररोज सकाळी 11 वाजता आपापल्या नगर परिषदेसमोर बोंबाबोंब आंदोलन करणार आहेत, अशी माहिती राज्याचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, सरचिटणीस सुनील वाळूजकर व पुणे विभागाचे अध्यक्ष प्रा. ए. बी. पाटील यांनी दिली. कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर व्हावे या हेतूने शासनाने महाराष्ट्रातील सर्व नगर परिषद कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सहाय्यक वेतन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच नगर परिषदेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन होणे आवश्‍यक आहे. परंतु शासनाकडून वेतनासाठी मिळणारी सहाय्यक अनुदानाची रक्कम वेळेवर न मिळाल्याने या महिन्यामध्ये अद्यापपर्यंत कर्मचाऱ्यांचे पगार झालेले नाहीत. सध्या कोरोनाच्या काळात हेच सर्व नगरपरिषद कर्मचारी आपला जीव धोक्‍यात घालून गेल्या सात - आठ महिन्यांपासून काम करीत आहेत. परंतु शासनाकडून गेल्या दोन वर्षांपासून सहाय्यक वेतन अनुदानाची रक्कम प्रत्येक महिन्याच्या 20 तारखेनंतर दिली जाते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार हा 23 किंवा 24 तारखेला होतो. परंतु चालू डिसेंबर महिन्यामध्ये आज 24 तारीख होऊन गेली तरीसुद्धा शासनाकडून अद्यापपर्यंत सहाय्यक वेतन अनुदानाची रक्कम महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषदांना दिली गेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषद कर्मचारी वेतनापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला सहाय्यक वेतन अनुदान मिळावे म्हणून शासनाचे या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी व डिसेंबर महिन्याची सहाय्यक वेतन अनुदानाची रक्कम सोमवार 28 डिसेंबरपर्यंत न मिळाल्यास 29 डिसेंबरपासून महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषद कर्मचारी काम बंद ठेवून आपापल्या नगर परिषदेसमोर दररोज सकाळी 11 वाजता अनुदानाची रक्कम नगरपरिषदांना मिळेपर्यंत बोंबाबोंब आंदोलन करणार असल्याची माहिती डॉ. डी. एल. कराड, व सरचिटणीस सुनील वाळूजकर तसेच पुणे विभागाचे अध्यक्ष प्रा. ए. बी. पाटील यांनी दिली. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Municipal council employees in the state will stage a agitation from Tuesday